16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Осужден изготовитель взрывного устройства, лишившийся руки Экс-начальник ГАИ Самары получил условный срок Суд удовлетворил ходатайство экс-депутата Владимира Сюсина об УДО Бизнес-леди оставила более десятка самарских семей без мебели и денег Амнистия первого замглавы Похвистнева устояла в апелляции

Суды Происшествия

Самарца осудили за кражу 10 мобильников

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати

В Самаре вынесли приговор 25-летнему местному жителю, которого признали виновным в краже телефонов из салона связи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 2017 г. из салона связи на ул. Победы украли 10 мобильников стоимостью более 100 тыс. рублей. Пропажу обнаружили пришедшие на работу сотрудники.

Правоохранители выяснили, что двери павильона не были взломаны. Повреждения были только на витрине. Стало ясно, что у преступника был ключ от входной двери. Также злоумышленник попал на записи камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что свой ключ не мог найти только один работник. Накануне он выпивал с друзьями и после застолья отдал свою сумку для сохранности одному из знакомых.

В итоге подозреваемого задержали. Он рассказал, что решил воспользоваться ситуацией. Приехав на место работы знакомого, он ключом открыл дверь и попытался им же отпереть витрины. В это время сработала сигнализация. Взломщик в итоге разбил стеклянную створку и забрал оттуда телефоны. Часть украденного он сдал в ломбарды и комиссионные магазины, а остальное отдал одному из приятелей. Ключ от торгового павильона, по словам обвиняемого, он выкинул.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". А теперь суд приговорил мужчину к году исправительных работ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:06 Реналь Мязитов дал показания по уголовному делу о мошенничестве на 112 млн рублей

Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе

денис зубков 08 марта 2018 06:55 Реналь Мязитов дал показания по уголовному делу о мошенничестве на 112 млн рублей

А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!

денис зубков 08 марта 2018 06:49 Реналь Мязитов дал показания по уголовному делу о мошенничестве на 112 млн рублей

Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?

Art Markin 06 марта 2018 19:03 В Самаре будут судить члена банды военных медиков-интернов, убивших сторожа базы и похитивших оргтехнику

Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.

Василиса Прекрасная 16 февраля 2018 19:31 Подозреваемый в убийстве бывшего омоновца в кафе "Старый замок" не признал вину в суде

А чёб вам домой не уехать насовсем.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6