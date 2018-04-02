Самарца осудили за кражу 10 мобильников

В Самаре вынесли приговор 25-летнему местному жителю, которого признали виновным в краже телефонов из салона связи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 2017 г. из салона связи на ул. Победы украли 10 мобильников стоимостью более 100 тыс. рублей. Пропажу обнаружили пришедшие на работу сотрудники.
Правоохранители выяснили, что двери павильона не были взломаны. Повреждения были только на витрине. Стало ясно, что у преступника был ключ от входной двери. Также злоумышленник попал на записи камер видеонаблюдения.
Выяснилось, что свой ключ не мог найти только один работник. Накануне он выпивал с друзьями и после застолья отдал свою сумку для сохранности одному из знакомых.
В итоге подозреваемого задержали. Он рассказал, что решил воспользоваться ситуацией. Приехав на место работы знакомого, он ключом открыл дверь и попытался им же отпереть витрины. В это время сработала сигнализация. Взломщик в итоге разбил стеклянную створку и забрал оттуда телефоны. Часть украденного он сдал в ломбарды и комиссионные магазины, а остальное отдал одному из приятелей. Ключ от торгового павильона, по словам обвиняемого, он выкинул.
В итоге было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". А теперь суд приговорил мужчину к году исправительных работ.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.