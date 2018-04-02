К середине лета отремонтируют фасад доходного дома Чемодуровых в Засамарской слободе

В Самаре отремонтируют фасад дореволюционного доходного дома Чемодуровых в Засамарской слободе. Соответствующий аукцион на портале госзакупок разместила ГБУЗ СО Самарская городская больница № 10.
Торги объявлены на выполнение работ по капитальному ремонту поликлинического отделения № 2 по адресу: Самара, ул. Главная, 1 (главные фасады), в целях поддержания в надлежащем состоянии объекта культурного наследия "Доходный дом Чемодуровых в За-Самарской слободе" в 2018 году.
Все работы нужно выполнить до 30 июня 2018 года.
За работы готовы заплатить 500 тыс. рублей.
Подрядчика должны определить уже 5 апреля
Последние комментарии
Загадочно все как то. Нада-надо...а где действия? Виталий специалист, значит надо прислушаться и уже действовать.
Хорошее дело для развития Самарской реставрационной школы. Тем более, что Самарареставрация сохранила как кадры, так и опыт работы на памятниках, а Сам ГТУ имеет отличные мощности.
Будем надеяться. Не зря боролись за этот уникальный объект), хотя по еще министерскому Аксарину, это не памятник)
Снимите позорные баннеры, для начала...
200 000 рублей было затрачено на строительство богадельни и обустройство дворовых служебных построек, посмотрим цену реставрации)