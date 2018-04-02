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Архитектура Культура

К середине лета отремонтируют фасад доходного дома Чемодуровых в Засамарской слободе

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отремонтируют фасад дореволюционного доходного дома Чемодуровых в Засамарской слободе. Соответствующий аукцион на портале госзакупок разместила ГБУЗ СО Самарская городская больница № 10.

Торги объявлены на выполнение работ по капитальному ремонту поликлинического отделения № 2 по адресу: Самара, ул. Главная, 1 (главные фасады), в целях поддержания в надлежащем состоянии объекта культурного наследия "Доходный дом Чемодуровых в За-Самарской слободе" в 2018 году.

Все работы нужно выполнить до 30 июня 2018 года.

За работы готовы заплатить 500 тыс. рублей.

Подрядчика должны определить уже 5 апреля

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Загадочно все как то. Нада-надо...а где действия? Виталий специалист, значит надо прислушаться и уже действовать.

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