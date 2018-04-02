Студенты Самарской области взяли пять медалей на Всероссийской олимпиаде "Я - профессионал"

С ноября по февраль 2017–2018 гг. в России состоялась первая профессиональная олимпиада студентов "Я — профессионал". Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках открытой платформы "Россия — страна возможностей".
"Я — профессионал" — новый социальный лифт для студентов и важный показатель социально-экономической активности регионов и качества высшего образования в России. Проект направлен на формирование прозрачных механизмов, которые позволят молодежи страны развить свои профессиональные компетенции и стать востребованными специалистами на рынке труда.
Проект длился 113 дней. Было подано 295 тысяч регистраций из 828 вузов 84 субъектов России. %0 тысяч человек приняли участие в отборочном онлайн-этапе. Участниками финала стали 4824 студента старших курсов из 431 вуза и 78 регионов страны, в том числе Самарской области.
Ими завоевано пять медалей:
Иван Курчаткин — золотая медаль в направлении "Машиностроение (магистратура)", студент Самарского национального исследовательского университета;
Дарья Подусова — серебряная медаль в направлении "Дизайн (бакалавриат)", студентка Самарского государственного технического университета;
Анна Ванина — серебряная медаль в направлении "Журналистика (магистратура)";
Сергей Димитров — бронзовая медаль в направлении "Компьютерные науки (Бакалавриат)" студент Самарского национального исследовательского университета;
Валерия Лисовицкая — Бронзовая медаль в направлении ("Реклама и связи с общественностью (бакалавриат)", студентка Самарского национального исследовательского университета.
Кроме того, четыре представителя Самарской области получили статус победителя олимпиады "Я — профессионал", еще 13 человек — статус призера, передает корреспондент Волга Ньюс.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)