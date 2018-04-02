Студенты Самарской области взяли пять медалей на Всероссийской олимпиаде "Я - профессионал"

С ноября по февраль 2017–2018 гг. в России состоялась первая профессиональная олимпиада студентов "Я — профессионал". Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках открытой платформы "Россия — страна возможностей".

"Я — профессионал" — новый социальный лифт для студентов и важный показатель социально-экономической активности регионов и качества высшего образования в России. Проект направлен на формирование прозрачных механизмов, которые позволят молодежи страны развить свои профессиональные компетенции и стать востребованными специалистами на рынке труда.

Проект длился 113 дней. Было подано 295 тысяч регистраций из 828 вузов 84 субъектов России. %0 тысяч человек приняли участие в отборочном онлайн-этапе. Участниками финала стали 4824 студента старших курсов из 431 вуза и 78 регионов страны, в том числе Самарской области.



Ими завоевано пять медалей:

Иван Курчаткин — золотая медаль в направлении "Машиностроение (магистратура)", студент Самарского национального исследовательского университета;

Дарья Подусова — серебряная медаль в направлении "Дизайн (бакалавриат)", студентка Самарского государственного технического университета;

Анна Ванина — серебряная медаль в направлении "Журналистика (магистратура)";

Сергей Димитров — бронзовая медаль в направлении "Компьютерные науки (Бакалавриат)" студент Самарского национального исследовательского университета;

Валерия Лисовицкая — Бронзовая медаль в направлении ("Реклама и связи с общественностью (бакалавриат)", студентка Самарского национального исследовательского университета.



Кроме того, четыре представителя Самарской области получили статус победителя олимпиады "Я — профессионал", еще 13 человек — статус призера, передает корреспондент Волга Ньюс.