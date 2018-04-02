Общественники обсудили меры социальной поддержки ветеранов труда

В четверг, 29 марта, в здании министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области прошло совместное заседание общественного и научно-экспертного советов.

Врио губернатора Дмитрий Азаров поставил перед министерством задачу разработать меры соцподдержки населения региона с учетом сложившихся традиций, актуальной демографической ситуации и необходимости внедрения эффективных методов предотвращения бедности. Для этого в 2017 году при министерстве была создана рабочая группа, в которую вошли ведущие эксперты в области экономики, социологии, демографии, юриспруденции.

Заседание провела председатель областного профсоюза работников социального обеспечения населения Лидия Катина. Она рассказала, что жители региона получают 130 видов социальной поддержки на сумму 18 млрд рублей в год, из них 14 млрд — средства областного бюджета.

"Большая часть этих обязательств была принята в 2004 году, когда наша область была донором и такую поддержку бюджет мог обеспечить, — пояснила она. — С тех пор изменились и финансовые возможности региона, и федеральное законодательство. Поэтому система социальной поддержки была перестроена с учетом критерия нуждаемости (среднедушевого дохода на человека). То есть было принято решение помогать прежде всего тем, кто нуждается в помощи больше всех. Сегодня у нас 39 видов таких выплат".

Лидия Катина напомнила, что в марте 2017 года были внесены изменения, согласно которым выплаты полагались только неработающим пенсионерам. Из освободившихся средств областного бюджета увеличили пособие по бедности (со 150 до 500 рублей), которое теперь получают одинокие пенсионеры и семьи с детьми, чаще всего многодетные. А с октября 2017 года ЕДВ начали выплачивать и работающим пенсионерам, чья пенсия меньше 13,5 тыс. рублей. Впервые за пять лет произведена индексация выплат ветеранам Великой Отечественной войны.

Руководитель главного управления социальной защиты населения Центрального округа (Тольятти, Жигулевск и Ставропольский район) Евгения Кузнецова рассказала, что у них работает 256 компаний, оказывающих населению коммунальные услуги, и со всеми управление заключило договоры, так что льготы получателям пересчитываются автоматически.





