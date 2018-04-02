В АО "Транснефть - Приволга" завершился второй тур II (XIV) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организации-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

Мероприятие проходило в г. Самаре с 27 по 30 марта 2018 года. АО "Транснефть - Приволга" принимала участников секции № 1 "Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных нефтепроводов". В работе конференции приняли участие 39 молодых специалистов, победивших на первых этапах в дочерних обществах компании.

Конкурсная комиссия под председательством начальника управления эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтебаз Департамента технического развития и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта ПАО "Транснефть" Сергея Чужинова оценила 32 работы, которые объединили в себе теоретические знания с практическими навыками, полученными во время работы в системе ПАО "Транснефть".

Конкурсная работа инженера по эксплуатации нефтепроводов 1-й категории АО "Черномортранснефть" Магомед-Садыка Гаджимирзаева "Дистанционное сверление технологических отверстий для измерения уровня нефти и избыточного давления в нефтепроводе" была признана лучшей. Данная установка и способ ее применения облегчит процесс сверления технологических отверстий 12 мм и обеспечит безопасное проведение этого вида работ.

Диплом II степени вручен заместителю начальника линейной аварийно-эксплуатационной службы ЛПДС "Каркатеевы" Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Сибирь" Александру Баринову. Его разработка — устройство для очистки стенок резервуаров от загрязнений позволяет поддерживать эстетический вид резервуаров на всем сроке эксплуатации, экономит средства на нанесение антикоррозионного покрытия и снижает радиационную нагрузку от попадания прямых солнечных лучей на стенки резервуара.

Магомед-Садык Гаджимирзаев и Александр Баринов примут участие в финале II (XIV) Международной научно-практической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организации-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти, который пройдет в мае текущего года в г. Казани. В дальнейшем представленные проекты могут быть рекомендованы к внедрению в производство, с учетом всех замечаний и при условии более детальной проработки.

В рамках программы конференции молодым специалистам была продемонстрирована уникальная установка по рекуперации паров нефти, которая расположена на базе линейно-производственной диспетчерской станции "Кротовка". Участники также ознакомились с работой нового диспетчерского управления АО "Транснефть - Приволга".