В АО "Транснефть - Приволга" завершился второй тур II (XIV) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организации-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.
Мероприятие проходило в г. Самаре с 27 по 30 марта 2018 года. АО "Транснефть - Приволга" принимала участников секции № 1 "Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных нефтепроводов". В работе конференции приняли участие 39 молодых специалистов, победивших на первых этапах в дочерних обществах компании.
Конкурсная комиссия под председательством начальника управления эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтебаз Департамента технического развития и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта ПАО "Транснефть" Сергея Чужинова оценила 32 работы, которые объединили в себе теоретические знания с практическими навыками, полученными во время работы в системе ПАО "Транснефть".
Конкурсная работа инженера по эксплуатации нефтепроводов 1-й категории АО "Черномортранснефть" Магомед-Садыка Гаджимирзаева "Дистанционное сверление технологических отверстий для измерения уровня нефти и избыточного давления в нефтепроводе" была признана лучшей. Данная установка и способ ее применения облегчит процесс сверления технологических отверстий 12 мм и обеспечит безопасное проведение этого вида работ.
Диплом II степени вручен заместителю начальника линейной аварийно-эксплуатационной службы ЛПДС "Каркатеевы" Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Сибирь" Александру Баринову. Его разработка — устройство для очистки стенок резервуаров от загрязнений позволяет поддерживать эстетический вид резервуаров на всем сроке эксплуатации, экономит средства на нанесение антикоррозионного покрытия и снижает радиационную нагрузку от попадания прямых солнечных лучей на стенки резервуара.
Магомед-Садык Гаджимирзаев и Александр Баринов примут участие в финале II (XIV) Международной научно-практической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организации-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти, который пройдет в мае текущего года в г. Казани. В дальнейшем представленные проекты могут быть рекомендованы к внедрению в производство, с учетом всех замечаний и при условии более детальной проработки.
В рамках программы конференции молодым специалистам была продемонстрирована уникальная установка по рекуперации паров нефти, которая расположена на базе линейно-производственной диспетчерской станции "Кротовка". Участники также ознакомились с работой нового диспетчерского управления АО "Транснефть - Приволга".
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее