Tele2 предлагает клиентам настоящий тарифный конструктор

Tele2 запускает обновленную тарифную линейку "Мой Tele2". Ее главная особенность — возможность самостоятельно настраивать тарифы в зависимости от потребностей абонента. Новое предложение позволяет добавлять минуты, интернет-трафик или необходимые опции в условия любого выбираемого тарифа, что делает его максимально персонифицированным.
Следуя концепции "Другие правила", Tele2 первой на рынке начала персонализировать тарифные планы: с прошлого года неиспользованные минуты и интернет-трафика переносятся на следующий месяц, а остатки минут можно обменять на гигабайты. С запуском обновленной линейки "Мой Tele2" абоненты оператора получают еще больше свободы в управлении затратами на услуги мобильной связи. Теперь клиенты Tele2 могут в любой момент изменять количество минут и интернет-трафика, а также подключать и отключать дополнительные безлимитные опции.
Новая линейка "Мой Tele2" остается наиболее привлекательной на рынке с точки зрения наполнения и стоимости. Пользователи могут выбрать готовую выгодную комбинацию или создать оптимальный для себя тариф, включив в него до 30 Гб мобильного интернета и до 900 минут звонков.
Помимо дополнительных минут и гигабайтов, клиенты Tele2 могут активировать специальные опции. Они предоставляют безлимитный доступ к таким популярным сервисам, как социальные сети Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и мессенджеры WhatsApp, Viber, "ТамТам". Клиенты могут без ограничений пользоваться услугами навигации "Яндекс.Навигатор", "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Транспорт", а также стриминговыми сервисами YouTube, Tele2 TV и Zvooq. Добавленные услуги становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.
Для удобства клиентов Tele2 предлагает наиболее сбалансированные и выгодные комбинации услуг, которые реализованы в тарифах "Мой разговор", "Мой онлайн" и "Мой онлайн+". Например, один из самых востребованных тарифов в Самарской области "Мой онлайн" за 290 руб. включает 20 Гб интернет-трафика, безлимитные соцсети и мессенджеры, 500 минут на номера других операторов по всей стране. При этом его условия не меняются в поездках по России.
Новая тарифная линейка по-прежнему включает популярный тариф "Мой Tele2", разработанный для тех, кто привык общаться в интернете. Это уникальный продукт с посуточной абонентской платой, который включает 6 Гб и безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах. Для клиентов Самарской области стоимость пользования тарифом составляет всего 7 рублей в сутки.
Клиенты компании не платят за междугородную связь: на всех новых тарифах линейки "Мой Tele2" предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Пользователям новой тарифной линейки по-прежнему доступны обмен минут на интернет-трафик и перенос неизрасходованных мегабайтов, минут и SMS на следующий месяц. На всех тарифных планах Tele2 мобильный интернет в поездках по стране стоит, как дома.
Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов:
"Наша главная цель — сделать услуги Tele2 максимально прозрачными, честными и выгодными для клиентов. Tele2 стала трендсеттером на российском телеком-рынке благодаря запуску ряда уникальных продуктов, позволяющих клиентам управлять своими тарифами. Отметив востребованность этих услуг, мы пришли к выводу, что у абонентов должна быть полная свобода в конфигурации тарифа — это единственное, чего им не хватало. Обновленная линейка "Мой Tele2" дает пользователям возможность платить только за то, чем они действительно пользуются. Это настоящий конструктор, работающий на всех тарифных планах".
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.