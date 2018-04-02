Tele2 предлагает клиентам настоящий тарифный конструктор

Tele2 запускает обновленную тарифную линейку "Мой Tele2". Ее главная особенность — возможность самостоятельно настраивать тарифы в зависимости от потребностей абонента. Новое предложение позволяет добавлять минуты, интернет-трафик или необходимые опции в условия любого выбираемого тарифа, что делает его максимально персонифицированным.

Следуя концепции "Другие правила", Tele2 первой на рынке начала персонализировать тарифные планы: с прошлого года неиспользованные минуты и интернет-трафика переносятся на следующий месяц, а остатки минут можно обменять на гигабайты. С запуском обновленной линейки "Мой Tele2" абоненты оператора получают еще больше свободы в управлении затратами на услуги мобильной связи. Теперь клиенты Tele2 могут в любой момент изменять количество минут и интернет-трафика, а также подключать и отключать дополнительные безлимитные опции.

Новая линейка "Мой Tele2" остается наиболее привлекательной на рынке с точки зрения наполнения и стоимости. Пользователи могут выбрать готовую выгодную комбинацию или создать оптимальный для себя тариф, включив в него до 30 Гб мобильного интернета и до 900 минут звонков.

Помимо дополнительных минут и гигабайтов, клиенты Tele2 могут активировать специальные опции. Они предоставляют безлимитный доступ к таким популярным сервисам, как социальные сети Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и мессенджеры WhatsApp, Viber, "ТамТам". Клиенты могут без ограничений пользоваться услугами навигации "Яндекс.Навигатор", "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Транспорт", а также стриминговыми сервисами YouTube, Tele2 TV и Zvooq. Добавленные услуги становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.

Для удобства клиентов Tele2 предлагает наиболее сбалансированные и выгодные комбинации услуг, которые реализованы в тарифах "Мой разговор", "Мой онлайн" и "Мой онлайн+". Например, один из самых востребованных тарифов в Самарской области "Мой онлайн" за 290 руб. включает 20 Гб интернет-трафика, безлимитные соцсети и мессенджеры, 500 минут на номера других операторов по всей стране. При этом его условия не меняются в поездках по России.

Новая тарифная линейка по-прежнему включает популярный тариф "Мой Tele2", разработанный для тех, кто привык общаться в интернете. Это уникальный продукт с посуточной абонентской платой, который включает 6 Гб и безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах. Для клиентов Самарской области стоимость пользования тарифом составляет всего 7 рублей в сутки.

Клиенты компании не платят за междугородную связь: на всех новых тарифах линейки "Мой Tele2" предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Пользователям новой тарифной линейки по-прежнему доступны обмен минут на интернет-трафик и перенос неизрасходованных мегабайтов, минут и SMS на следующий месяц. На всех тарифных планах Tele2 мобильный интернет в поездках по стране стоит, как дома.

Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов:

"Наша главная цель — сделать услуги Tele2 максимально прозрачными, честными и выгодными для клиентов. Tele2 стала трендсеттером на российском телеком-рынке благодаря запуску ряда уникальных продуктов, позволяющих клиентам управлять своими тарифами. Отметив востребованность этих услуг, мы пришли к выводу, что у абонентов должна быть полная свобода в конфигурации тарифа — это единственное, чего им не хватало. Обновленная линейка "Мой Tele2" дает пользователям возможность платить только за то, чем они действительно пользуются. Это настоящий конструктор, работающий на всех тарифных планах".