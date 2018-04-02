Дмитрий Азаров раскритиковал региональный минтранс за ситуацию на Московском шоссе

В понедельник, 2 апреля, на оперативном совещании глава Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал региональный минтранс за ситуацию на 18 км Московском шоссе, где вчера ветром развернуло светофоры.

Об аварийной обстановке в твиттер Дмитрию Азарову сообщили инициативные горожане.

"На ремонт Московского шоссе потрачены огромные средства, а у вас там светофоры разворачивает, ситуация аварийная возникла! Терпение мое заканчивается. Подрядчику и эксплуатирующей организации - каждое утро в 6:30 вам доклад о состоянии шоссе", - приводит департамент информполитики слова главы региона, обращенные к министру транспорта Ивану Пивкину.

Напомним, в конце февраля Дмитрий Азаров уже озвучивал нарекания к организации пусконаладочных работ на Московском шоссе.