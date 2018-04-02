Госжилинспекция проконтролирует работу УК по устранению последствий снегопада

В понедельник, 2 апреля, на оперативном совещании глава Самарской области Дмитрий Азаров принял доклад региональной Госжилинспекции о работе управляющих компаний по устранению последствий снегопада.

Для контроля со вчерашнего дня выведен полный состав инспекторов ГЖИ, идёт адресная работа с обращениями граждан, сообщает департамент информполитики в Твиттере.

По данным ГЖИ, на время проведения совещания было расчищено порядка 30% крыш.

"Уборка снега должна идти под вашим неусыпным контролем. Дворы, внутриквартальные проезды должны отрабатываться УК. Но самое пристальное внимание — очистке крыш. Важнее всего — обеспечить безопасность людей", — отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, накануне область накрыл сильный снегопад, а днем в понедельник отмечалась плюсовая температура.