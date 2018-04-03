АСАДО устраняет аварию на Московском шоссе, из-за которой не работают светофоры

Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования (АСАДО) ведет восстановительные работы на кольце Московское шоссе - пр. Кирова в Самаре, где из-за попадания снега и проломления крышки колодца произошло отключение светофоров.

"По мере готовности отчитаемся", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.