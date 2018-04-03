Доходы Отрадного увеличились на 77 млн рублей

Городская дума утвердила изменения в текущий бюджет. В доходную и расходную части включены целевые средства, выделенные Отрадному из областного бюджета на общую сумму 77,3 млн рублей.

Из них 6,8 млн руб. выделено на приобретение жилья для детей-сирот, инвалидов, тружеников тыла. Больше 1,5 млн руб. пойдет на ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны. Почти 15 млн руб. предназначено на жилищные сертификаты для 30 отрадненских молодых семей.

35,2 млн руб. направлено на капитальный ремонт городских дорог, еще 8,8 млн руб. - на ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Чуть больше 10 млн руб. пойдет на завершение капитального ремонта детского сада № 12.