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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В дни матчей ЧМ-2018 транспортное сообщение между Самарой и Тольятти будет усилено

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС
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В дни матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм на стадионе "Самара Арена" транспортное сообщение между Самарой и Тольятти будет усилено, сообщает сайт областного правительства.

Для перевозки тольяттинских болельщиков до стадиона и обратно будут использоваться скорые пригородные поезда по уже действующему маршруту "Самара — Жигулевское море".

В дни проведения матчей предусмотрено по два дополнительных поезда в каждом направлении. Кроме того, доехать до стадиона "Самара Арена" можно будет на автобусах № 602Т (интервал движения — 30 минут), 652Т (интервал движения — 15 минут) сообщением "Тольятти — аэропорт "Курумоч" — Самара". При наличии билета на матч, проезд болельщиков на электричках и автобусах будет бесплатным.

Об этом в правительстве Самарской области на совещании по вопросам подготовки города-организатора к ЧМ-2018 сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.

По предварительным оценкам на каждый матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Самаре ожидается до 25 тыс. гостей, 1,5 тыс. из них планируют размещаться в Тольятти.

Всего для перевозки болельщиков в дни проведения матчей понадобится 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев. Они будут обслуживать девять различных маршрутов автобусов-шаттлов и один трамвайный маршрут, которые соединят аэропорт "Курумоч", железнодорожный вокзал, фан-зону, стадион "Самара Арена" и перехватывающие парковки.

Напомним, что Самара примет шесть матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм: матчи группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня, матч 1/8 финала — 2 июля, матч 1/4 финала — 7 июля.

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Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

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