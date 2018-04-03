В дни матчей ЧМ-2018 транспортное сообщение между Самарой и Тольятти будет усилено

В дни матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм на стадионе "Самара Арена" транспортное сообщение между Самарой и Тольятти будет усилено, сообщает сайт областного правительства.
Для перевозки тольяттинских болельщиков до стадиона и обратно будут использоваться скорые пригородные поезда по уже действующему маршруту "Самара — Жигулевское море".
В дни проведения матчей предусмотрено по два дополнительных поезда в каждом направлении. Кроме того, доехать до стадиона "Самара Арена" можно будет на автобусах № 602Т (интервал движения — 30 минут), 652Т (интервал движения — 15 минут) сообщением "Тольятти — аэропорт "Курумоч" — Самара". При наличии билета на матч, проезд болельщиков на электричках и автобусах будет бесплатным.
Об этом в правительстве Самарской области на совещании по вопросам подготовки города-организатора к ЧМ-2018 сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.
По предварительным оценкам на каждый матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Самаре ожидается до 25 тыс. гостей, 1,5 тыс. из них планируют размещаться в Тольятти.
Всего для перевозки болельщиков в дни проведения матчей понадобится 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев. Они будут обслуживать девять различных маршрутов автобусов-шаттлов и один трамвайный маршрут, которые соединят аэропорт "Курумоч", железнодорожный вокзал, фан-зону, стадион "Самара Арена" и перехватывающие парковки.
Напомним, что Самара примет шесть матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм: матчи группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня, матч 1/8 финала — 2 июля, матч 1/4 финала — 7 июля.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.