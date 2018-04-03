16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Возбуждено уголовное дело по факту убийства и сожжения контрактника в Рощинском Суд арестовал двух предполагаемых членов ОПГ "Законовские" по подозрению в убийстве Возбуждено первое уголовное дело в связи с хищением нефти на 400 млн рублей В Сызрани полицейские задержали подозреваемого в хранении героина Двое самарцев стали фигурантами уголовных дел за оформление кредитов в МФО по ложным данным

Преступления Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и сожжения контрактника в Рощинском

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 66
Версия для печати

СК возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти 20-летнего военнослужащего военной части № 45863 Дмитрия Андреева, пишет "Самарское обозрение".

Как отмечает издание, процесс был затянут правоохранителями — с момента гибели Андреева прошло три с половиной месяца.

Тело солдата-контрактника нашли спрятанным под листом железа в сарае рядом с домом № 32 в пос. Рощинский в середине декабря 2017 года. На теле отсутствовала одежда и обувь, кроме того, у военнослужащего пропала пластиковая зарплатная карта с крупной суммой (около 300 тыс. руб.). Эти деньги убитый получил за участие в общевойсковых учениях стран ОДКБ в республике Таджикистан. Медицинская экспертиза установила, что тело пытались сжечь, по некоторым данным — еще при жизни.

Как пишет издание, несмотря на внятный имущественный мотив и явные признаки насильственной смерти, правоохранители никак не могли найти в себе силы возбудить уголовное дело по статье "Убийство". Проверку по факту гибели контрактника проводили подразделения СК и полиции по Волжскому району. По материалам даже выносилось отказное постановление — его подписал следователь Юрий Пилецкий. Лишь после многочисленных жалоб родственников убитого дело все-таки возбудили.

Напомним, что подобное преступление произошло в Рощинском в мае 2017 года. По информации издания, тогда в собственной машине убили и сожгли военнослужащего военной части № 90600 Александра Васильева. Виновные были арестованы по горячим следам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6