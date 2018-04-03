Возбуждено уголовное дело по факту убийства и сожжения контрактника в Рощинском

СК возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти 20-летнего военнослужащего военной части № 45863 Дмитрия Андреева, пишет "Самарское обозрение".

Как отмечает издание, процесс был затянут правоохранителями — с момента гибели Андреева прошло три с половиной месяца.

Тело солдата-контрактника нашли спрятанным под листом железа в сарае рядом с домом № 32 в пос. Рощинский в середине декабря 2017 года. На теле отсутствовала одежда и обувь, кроме того, у военнослужащего пропала пластиковая зарплатная карта с крупной суммой (около 300 тыс. руб.). Эти деньги убитый получил за участие в общевойсковых учениях стран ОДКБ в республике Таджикистан. Медицинская экспертиза установила, что тело пытались сжечь, по некоторым данным — еще при жизни.

Как пишет издание, несмотря на внятный имущественный мотив и явные признаки насильственной смерти, правоохранители никак не могли найти в себе силы возбудить уголовное дело по статье "Убийство". Проверку по факту гибели контрактника проводили подразделения СК и полиции по Волжскому району. По материалам даже выносилось отказное постановление — его подписал следователь Юрий Пилецкий. Лишь после многочисленных жалоб родственников убитого дело все-таки возбудили.

Напомним, что подобное преступление произошло в Рощинском в мае 2017 года. По информации издания, тогда в собственной машине убили и сожгли военнослужащего военной части № 90600 Александра Васильева. Виновные были арестованы по горячим следам.



