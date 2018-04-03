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Олимпийские Спорт

Самарские спортсмены завоевали медали первенства России по настольному теннису

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Салавате состоялось первенство России по настольному теннису среди спортсменов до 19 лет. В нем принимали участие 157 сильнейших теннисиста из 27 регионов страны. Медали соревнований завоевали спортсмены Самарской области.

В личном первенстве Лев Волин и Екатерина Зиронова стали бронзовыми призерами.

В парном разряде среди девушек Екатерина Зиронова, выступая вместе с Элизабет Абраамян из Нижегородской области, выиграла золото.

В командном турнире среди юношей Самарская область (Лев Волин, Егор Овчинников, Руслан Швайко, Роман Иванов) завоевала серебро, уступив в финале соперникам из Москвы (1:3).

В общекомандном зачете Самарская область заняла второе место. Первая позиция у Москвы, третьи - Ленинградская область, сообщает министерство спорта Самарской области.

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Последние комментарии

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Иванов Александр 21 мая 2014 18:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

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