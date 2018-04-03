16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Облминтранс резервирует земли для строительства транспортной развязки на ул. Главной в Самаре "Самараавтогаз" арендует автопарк МП "Пассажиравтотранс" и погасит 500 млн руб. долга На ремонт обводной дороги вокруг Самары выделят 368 млн рублей На строительство трамвайной линии до "Самара Арены" требуется еще 11 млн рублей Курумоч получил статус аэропорта с 4 звездами

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" представил новые пакетные предложения с защитой от киберугроз

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати

Макрорегиональный филиал "Волга" ПАО "Ростелеком" представляет новые акционные пакетные предложения с антивирусными программами от "Лаборатории Касперского" на выгодных условиях.

В рамках акции новые абоненты компании смогут подключить до 15 июня 2018 года вместе с антивирусом высокоскоростной Интернет или пакет услуг, включающий "Интерактивное ТВ" и "Домашний Интернет", со скидкой от 20 до 30%. Лицензия на антивирус предоставляется на все время пользования акционными предложениями.

Абоненты компании, которые уже пользуются Интернетом, могут стать участниками акции и получить антивирус в пакете с "Интерактивным ТВ".

Необходимое для подключения услуг оборудование — роутер и ТВ-приставку — клиенты могут приобрести по минимальной цене.

"Хакерские атаки в последнее время приобретают масштабы эпидемии. Вирусы-вымогатели парализуют работу не только крупных корпораций. От их воздействия страдают обычные люди, которым с каждым годом становится все труднее в одиночку бороться с интернет-мошенничеством, — поясняет заместитель директора макрорегионального филиала "Волга" компании "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом Антон Назаровский. — Для провайдеров наступило время активной фазы в этой борьбе. Наш ответ в решении проблем интернет-безопасности для клиентов — новое предложение компании с надежной защитой от киберугроз. С ним наши абоненты смогут спокойно пользоваться веб-сервисами, не беспокоясь об уязвимости домашних устройств".

В рамках акции "Ростелеком" предлагает подключить в комплекте с пакетами один из двух вариантов антивирусного лицензионного программного обеспечения. Это Kaspersky Anti-Virus — базовая защита от вредоносных программ для одного персонального устройства — и Kaspersky Internet Security с расширенным набором функций для двух устройств: с защитой персональных и финансовых данных, родительским контролем и другими возможностями.

По мнению Антона Назаровского, антивирусные программы должны быть в каждом доме, где есть Интернет. Новым абонентам гораздо удобнее подключить лицензионное антивирусное обеспечение в пакете услуг с хорошей скидкой и единым счетом.

Абоненты, выбравшие пакет с "Интерактивным ТВ" и "Домашним Интернетом", получат от компании бонус — сервис "Управление просмотром"(пауза, перемотка, запись, архив передач) на 12 месяцев.

Оставить заявку на подключение услуг с антивирусной защитой персональных устройств клиенты компании могут на сайте rt.ru, в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома" или по бесплатному телефону: 8 800 1000 800.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Алекс Меломан 21 февраля 2018 07:49 В чем ФАС подозревает руководство Самаратрансстроя и С.И.Т.И.

Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

Oleg Zalyalov 14 февраля 2018 05:41 Сотрудники ж/д вокзала Самары пройдут специальную подготовку в преддверии ЧМ-2018

А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Фото на сайте

Реконструкция ул. Ташкентской в Самаре подходит к завершению

Реконструкция ул. Ташкентской в Самаре подходит к завершению

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6