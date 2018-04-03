"Ростелеком" представил новые пакетные предложения с защитой от киберугроз

Макрорегиональный филиал "Волга" ПАО "Ростелеком" представляет новые акционные пакетные предложения с антивирусными программами от "Лаборатории Касперского" на выгодных условиях.

В рамках акции новые абоненты компании смогут подключить до 15 июня 2018 года вместе с антивирусом высокоскоростной Интернет или пакет услуг, включающий "Интерактивное ТВ" и "Домашний Интернет", со скидкой от 20 до 30%. Лицензия на антивирус предоставляется на все время пользования акционными предложениями.

Абоненты компании, которые уже пользуются Интернетом, могут стать участниками акции и получить антивирус в пакете с "Интерактивным ТВ".

Необходимое для подключения услуг оборудование — роутер и ТВ-приставку — клиенты могут приобрести по минимальной цене.

"Хакерские атаки в последнее время приобретают масштабы эпидемии. Вирусы-вымогатели парализуют работу не только крупных корпораций. От их воздействия страдают обычные люди, которым с каждым годом становится все труднее в одиночку бороться с интернет-мошенничеством, — поясняет заместитель директора макрорегионального филиала "Волга" компании "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом Антон Назаровский. — Для провайдеров наступило время активной фазы в этой борьбе. Наш ответ в решении проблем интернет-безопасности для клиентов — новое предложение компании с надежной защитой от киберугроз. С ним наши абоненты смогут спокойно пользоваться веб-сервисами, не беспокоясь об уязвимости домашних устройств".

В рамках акции "Ростелеком" предлагает подключить в комплекте с пакетами один из двух вариантов антивирусного лицензионного программного обеспечения. Это Kaspersky Anti-Virus — базовая защита от вредоносных программ для одного персонального устройства — и Kaspersky Internet Security с расширенным набором функций для двух устройств: с защитой персональных и финансовых данных, родительским контролем и другими возможностями.

По мнению Антона Назаровского, антивирусные программы должны быть в каждом доме, где есть Интернет. Новым абонентам гораздо удобнее подключить лицензионное антивирусное обеспечение в пакете услуг с хорошей скидкой и единым счетом.

Абоненты, выбравшие пакет с "Интерактивным ТВ" и "Домашним Интернетом", получат от компании бонус — сервис "Управление просмотром"(пауза, перемотка, запись, архив передач) на 12 месяцев.

Оставить заявку на подключение услуг с антивирусной защитой персональных устройств клиенты компании могут на сайте rt.ru, в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома" или по бесплатному телефону: 8 800 1000 800.