На площади Куйбышева начался монтаж сцены Фестиваля болельщиков FIFA 2018

Во вторник, 3 апреля, на главной площади Самары начались подготовительные работы по устройству сцены. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом будет представлять собой башню из "перьев", в которой разместится гигантский экран размером 9×16 метров. Габариты сценического комплекса: 42×22 метра, высота 26 метров, площадь - 135 кв. м. Завершить монтаж сцены планируют к 25 апреля.

"Дизайн сцены органично сочетает в себе официальную эмблему чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ - "перо", уникальную символику Самары и мотивы, традиционные для страны-организатора, - говорится в сообщении. - Посетители площадки Фестиваля болельщиков FIFA смогут не только посмотреть трансляции матчей в прекрасном качестве с великолепным звуком, но и вживую послушать замечательную музыку, насладиться вкусной едой и напитками, принять участие в культурно-развлекательной программе. На площади Куйбышева будет организован официальный магазин с лицензионной продукцией чемпионата мира по футболу FIFA™".

Фестиваль болельщиков FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля одновременно с чемпионатом мира по футболу. Вход будет бесплатным.