На площади Куйбышева начался монтаж сцены Фестиваля болельщиков FIFA 2018

Во вторник, 3 апреля, на главной площади Самары начались подготовительные работы по устройству сцены. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом будет представлять собой башню из "перьев", в которой разместится гигантский экран размером 9×16 метров. Габариты сценического комплекса: 42×22 метра, высота 26 метров, площадь - 135 кв. м. Завершить монтаж сцены планируют к 25 апреля.
"Дизайн сцены органично сочетает в себе официальную эмблему чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ - "перо", уникальную символику Самары и мотивы, традиционные для страны-организатора, - говорится в сообщении. - Посетители площадки Фестиваля болельщиков FIFA смогут не только посмотреть трансляции матчей в прекрасном качестве с великолепным звуком, но и вживую послушать замечательную музыку, насладиться вкусной едой и напитками, принять участие в культурно-развлекательной программе. На площади Куйбышева будет организован официальный магазин с лицензионной продукцией чемпионата мира по футболу FIFA™".
Фестиваль болельщиков FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля одновременно с чемпионатом мира по футболу. Вход будет бесплатным.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет