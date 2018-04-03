В Самарской области пройдет неделя здоровья

Во вторник, 3 апреля, в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна прошел "День здоровья", организованный Самарским областным центром медицинской профилактики при поддержке Самарского Фонда социального развития "Время жить!" и Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Об этом сообщают в региональном министерстве здравоохранения.

При проведении мероприятия использовали средства Президентского гранта на развитие гражданского общества. В преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, студентам колледжа предложили расширить свои знания о здоровье, поучаствовать в интерактивных лекциях, викторинах и скрининг-осмотре на выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний.

В четверг, 5 апреля, состоится выездная акция Центра здоровья Тольяттинского территориального отдела СОЦМП в Тольяттинский экономико-технологический колледж. Для студентов и преподавателей проведут скрининг-обследование, индивидуальное профилактическое консультирование. Для лиц с выявленными факторами риска хронических неинфекционных заболеваний пройдут занятия школы здоровья. В актовом зале пройдет интерактивная лекция "Здоровье каждого в его руках" с киновидеодемонстрацией и викториной.

В пятницу, 6 апреля, состоится выездная акция специалистов Центра здоровья областного центра медпрофилактики в Богатовский район. Школьники старших классов школы № 3 с. Богатое примут участие в массовой акции "Мы выбираем ЗОЖ!". В рамках мероприятия прочитают интерактивные лекции с киновидеодемонстрациями на темы: здоровое питание, профилактика табакокурения, профилактика употребления ПАВ. Проведут викторины и творческие конкурсы, направленные на популяризацию идеи ЗОЖ. Все желающие смогут пройти скрининг-обследование в выездном Центре здоровья и получить индивидуальное профилактическое консультирование. Наиболее активные учащиеся получат сувенирную и печатную продукцию от центра медпрофилактики.

Также 6 апреля в Чапаевском губернском колледже им. О.Колычева состоится массовая акция под лозунгом "Здоровье для всех!". Для студентов проведут оздоровительную зарядку с участием инструктора физкультурно-спортивного центра Чапаевска.

На мероприятии будут работать интерактивные площадки, подготовленные специалистами Чапаевского территориального отдела областного центра медицинской профилактики. Во время акции студенты и преподаватели смогут посетить выездной кабинет центра здоровья Чапаевской ЦГБ и пройти скрининг-обследование легких на смокилайзере.

В тот же день в Новокуйбышевском государственном гуманитарно-технологическом колледже специалисты Новокуйбышевского территориального отдела центра медпрофилактики проведут межведомственную акцию "Здоровье для всех" с участием депутата городской думы, ведущих спортсменов физкультурно-спортивного центра.

В программе - показательные выступления спортсменов, мастер-класс по фитнесу, лекция" Береги здоровье смолоду", демонстрация видеофильма "Быть здоровым - модно!", индивидуальное профилактическое консультирование.