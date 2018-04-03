В Самарской области пройдет неделя здоровья

Во вторник, 3 апреля, в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна прошел "День здоровья", организованный Самарским областным центром медицинской профилактики при поддержке Самарского Фонда социального развития "Время жить!" и Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Об этом сообщают в региональном министерстве здравоохранения.
При проведении мероприятия использовали средства Президентского гранта на развитие гражданского общества. В преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, студентам колледжа предложили расширить свои знания о здоровье, поучаствовать в интерактивных лекциях, викторинах и скрининг-осмотре на выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний.
В четверг, 5 апреля, состоится выездная акция Центра здоровья Тольяттинского территориального отдела СОЦМП в Тольяттинский экономико-технологический колледж. Для студентов и преподавателей проведут скрининг-обследование, индивидуальное профилактическое консультирование. Для лиц с выявленными факторами риска хронических неинфекционных заболеваний пройдут занятия школы здоровья. В актовом зале пройдет интерактивная лекция "Здоровье каждого в его руках" с киновидеодемонстрацией и викториной.
В пятницу, 6 апреля, состоится выездная акция специалистов Центра здоровья областного центра медпрофилактики в Богатовский район. Школьники старших классов школы № 3 с. Богатое примут участие в массовой акции "Мы выбираем ЗОЖ!". В рамках мероприятия прочитают интерактивные лекции с киновидеодемонстрациями на темы: здоровое питание, профилактика табакокурения, профилактика употребления ПАВ. Проведут викторины и творческие конкурсы, направленные на популяризацию идеи ЗОЖ. Все желающие смогут пройти скрининг-обследование в выездном Центре здоровья и получить индивидуальное профилактическое консультирование. Наиболее активные учащиеся получат сувенирную и печатную продукцию от центра медпрофилактики.
Также 6 апреля в Чапаевском губернском колледже им. О.Колычева состоится массовая акция под лозунгом "Здоровье для всех!". Для студентов проведут оздоровительную зарядку с участием инструктора физкультурно-спортивного центра Чапаевска.
На мероприятии будут работать интерактивные площадки, подготовленные специалистами Чапаевского территориального отдела областного центра медицинской профилактики. Во время акции студенты и преподаватели смогут посетить выездной кабинет центра здоровья Чапаевской ЦГБ и пройти скрининг-обследование легких на смокилайзере.
В тот же день в Новокуйбышевском государственном гуманитарно-технологическом колледже специалисты Новокуйбышевского территориального отдела центра медпрофилактики проведут межведомственную акцию "Здоровье для всех" с участием депутата городской думы, ведущих спортсменов физкультурно-спортивного центра.
В программе - показательные выступления спортсменов, мастер-класс по фитнесу, лекция" Береги здоровье смолоду", демонстрация видеофильма "Быть здоровым - модно!", индивидуальное профилактическое консультирование.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.