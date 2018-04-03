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Власть и политика

Бельгийская делегация посетила площадь Куйбышева

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 апреля, в Самаре с рабочим визитом находится делегация Королевства Бельгии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Жаном Режибо. Зарубежные гости оценивают готовность города к проведению чемпионата мира по футболу- 2018.

Бельгийская делегация посетила площадь Куйбышева Бельгийская делегация посетила площадь Куйбышева
Фото: Игорь Казановский

Одним из пунктов визита стала площадь Куйбышева, где с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдет фестиваль болельщиков FIFA.

Гости ознакомились с планом будущей фан-зоны. Ее композиционным центром станет огромный сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом. Он будет представлять собой башню из "перьев", в центре которой разместится гигантский экран размерами 9×16 метров. Монтаж комплекса начался 3 апреля.

Как рассказал представитель подрядной организации Сергей Сорокин, такой сцены город еще не видел. Ее верхняя точка располагается на высоте 28 м, что соотносится с высотой театра оперы и балета.

"Высота сцены, где работают артисты, всего 14 метров. Все остальное занимает светодиодный экран, который крепится с помощью специальной балки, — рассказал Сорокин. — В основе сооружения разборные металлоконструкции немецкого производства, аналогичные тем, что использовались во время сочинской олимпиады. Общий вес всего комплекса — около 250 тонн. Ее устойчивость обеспечивает балласт в виде бетонных блоков".

Помимо сцены, на площади будут располагаться медиацентр, VIP-трибуны, рестораны и другие инфраструктурные объекты. Жан Режибо поинтересовался, будет ли вход в фан-зону свободным для всех гостей чемпионата и местных жителей.

Представители комитета объяснили, что войти в зону могут все желающие. Для этого организовано восемь входных групп, две из которых будет работать в ночное время для доставки еды и других товаров. Добраться до площади можно будет автобусами, остановки которых располагаются недалеко от входов в фан-зону.

Бельгийцы также спросили, планируют ли организаторы разместить информацию о принимающем регионе. По словам руководителя "Дирекции-2018" Екатерины Иртикеевой, на объекте будет расположен специальный экран с видами города и его достопримечательностей.

"Мы под большим впечатлением от этой огромной площади. Организаторы сделали все, чтобы доставка и пребывание болельщиков были на должном уровне. Мы также уверены, что российская сторона уделила серьезное внимание вопросам безопасности и другим аспектам чемпионата", — сказал Жан Режибо.

Он также предложил организовать в фан-зоне консульский пункт Бельгийского королевства, куда могли бы обратиться болельщики этой страны.

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