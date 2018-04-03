Команда КВН "Волжане-СамГТУ" вышла в ¼ финала Премьер-лиги Международного Союза КВН

При поддержке правительства Самарской области, администрации г. о. Самара и администрации Самарского государственного технического университета команда КВН "Волжане-СамГТУ" представляет наш регион в телевизионной Премьер-лиге КВН.

В Москве, 2 апреля, в ММЦ "Планета КВН" прошла игра 1/8 финала Премьер-лиги МС КВН. В игре приняли участие команды:"Волжане-СамГТУ" — г. Самара,"Громокошки" — г. Липецк, "Казань" — г. Казань, "Центр культуры" — г. Луганск, "Система зажигания" — г. Елабуга, "Ин-Яз" — г. Минск, "Рязанский проспект" — г. Москва, "Девичья сборная" — г. Челябинск.

По итогу игры три победившие команды проходят в следующий этап сезона напрямую, а еще три команды остаются в режиме ожидания до конца всех игр этапа 1/8 Премьер-лиги МС КВН. Победителями игры стали: команда "Волжане-СамГТУ", команда "Казань" и команда "Система зажигания".

Премьер-лига КВН — одна из главных лиг международного союза КВН открыта в 2003 году. Эфиры игр проходят на Первом канале. Ведущий — Александр Масляков. Чемпион лиги получает право автоматического участия в играх Высшей лиги следующего сезона.