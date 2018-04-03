В Самарской области получены первые результаты действия федерального закона о "лесной амнистии"

По поручению главы региона Дмитрия Азарова в Самарской области ведется работа по реализации федерального закона о "лесной амнистии". Как стало известно Волга Ньюс, решением межведомственной рабочей группы 175 дачных участков, расположенных на землях лесного фонда, будут исключены из Государственного лесного реестра.

Таким образом, владельцы этих участков больше не будут испытывать проблем с использованием своих дач по назначению, поскольку устранены противоречия, связанные с отнесением дач к лесному фонду.

В частности, такое решение межведомственной рабочей группы было принято в отношении земельных участков СНТ "Энтузиаст" Волжского района. Основная проблема для дачников состояла в том, что СНТ полностью расположено в границах земель лесного фонда. Представители "Энтузиаста" неоднократно обращались в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области по этому вопросу.

В настоящее время положительные решения приняты по 157 участкам СНТ "Энтузиаст", имеющим правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы. Решение комиссии принимается индивидуально по каждому участку. Министерство лесного хозяйства продолжает работу по оказанию содействия в оформлении прав на земельные участки оставшимся 48 членам СНТ "Энтузиаст".

Кроме того, положительные решения комиссии были приняты по 19 земельным участкам в Отрадном, Тольятти, а также в Безенчукском, Елховском, Камышлинском и Похвистневском районах.

"Это один из наиболее острых и волнующих людей вопросов на протяжении нескольких десятков лет, - отметил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. - Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что закон о так называемой "лесной амнистии" на территории Самарской области работает. Но необходимо четкое понимание того, что права на земельные участки получат только те граждане, которые имеют правоустанавливающие документы и претендуют на них на законных основаниях".