Гандбольная "Лада" в матче 1/4 финала победила "Динамо-Синара" - 32:20

Во вторник, 3 апреля, в ответном матче ¼ финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" встречалась с клубом "Динамо-Синара" из Волгограда.

Тольяттинки победили гостей - 32:20, сообщает официальный сайт клуба.