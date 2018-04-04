16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители области в 2017 г. взяли кредитов на 187 млрд рублей АСВ пытается привлечь бывшего и.о. предправления Фиа-Банка к уголовной ответственности Главой временной администрации "АктивКапитал Банка" назначена Анна Самарина Промсвязьбанк оспаривает сделку между "Возрождением" и АвтоВАЗбанком на 700 млн рублей На "Самара Арене" будут принимать только карты VISA

Банки Финансы

Жители области в 2017 г. взяли кредитов на 187 млрд рублей

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати

Жители Самарской области в прошлом году взяли кредитов на 187 млрд руб., что на 28% больше чем в 2016 году. Об этом сообщили 3 апреля в отделении "Самара" Волго-Вятского ГУ Банка России на совещании с представителями финансового сектора региона.

Ипотечных кредитов было выдано на 40 млрд руб. (рост на 34%). А средние ставки по рублевой ипотеке в регионе опустились ниже психологической отметки в 10%, составив 9,6% в декабре 2017 года.

Объемы кредитования предприятий составили 570 млрд руб. (увеличение на 5%).

"Последовательная денежно-кредитная политика Банка России способствовала естественному восстановлению кредитования и экономической активности, не приводящему к росту цен. Так, инфляция в стране замедлилась за последний год с 5,4% до 2,5%, в Самарской области — с 5,2% до 1,5%", - сообщили в надзорном органе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6