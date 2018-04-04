Жители области в 2017 г. взяли кредитов на 187 млрд рублей

Жители Самарской области в прошлом году взяли кредитов на 187 млрд руб., что на 28% больше чем в 2016 году. Об этом сообщили 3 апреля в отделении "Самара" Волго-Вятского ГУ Банка России на совещании с представителями финансового сектора региона.
Ипотечных кредитов было выдано на 40 млрд руб. (рост на 34%). А средние ставки по рублевой ипотеке в регионе опустились ниже психологической отметки в 10%, составив 9,6% в декабре 2017 года.
Объемы кредитования предприятий составили 570 млрд руб. (увеличение на 5%).
"Последовательная денежно-кредитная политика Банка России способствовала естественному восстановлению кредитования и экономической активности, не приводящему к росту цен. Так, инфляция в стране замедлилась за последний год с 5,4% до 2,5%, в Самарской области — с 5,2% до 1,5%", - сообщили в надзорном органе.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.