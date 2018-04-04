В ТЦ "Амбар" открылся мультимедийный проект "Живая история"

Мультимедийный проект "Живая история" - это небольшая видеозона, где планируется показывать получасовые презентации, посвященные истории страны. До середины мая здесь будет транслироваться фильм, посвященный памяти Николая II, приуроченный к 100-летию расстрела царской семьи.
В Самаре часто проводятся мультимедийные выставки, посвященные искусству и истории. В специальных павильонах торговых центров появляются целые шатры, где на экранах в режиме нон-стоп прокручиваются видео о великих художниках, предлагая в разных ракурсах рассмотреть шедевры мирового искусства. За исторические экскурсы в городе отвечает масштабный проект "Россия — моя история". Он отражает, наверное, все самые значительные моменты в летописи страны.
Первая выставка нового мультимедийного проекта "Живая история" в ТЦ "Амбар" попыталась соединить в себе сразу два направления — искусство живописи и историю России.
Первый фильм, показанный в новом пространстве мини-мультимедийного кинотеатра, посвящен Николаю II. История его жизни раскрывается через картины знаменитых художников — Валентина Серова, Лаурица Туксена, Павла Рыженко и других. Всего в видеокомпозиции использовано около 15 живописных работ. Они обработаны и адаптированы к динамичной манере видео с небольшими спецэффектами, что, по словам организаторов, придает картинам драматизма.
В озвучивании фильма принимала участие Наталья Поклонская. А юный режиссер из Екатеринбурга, собравший картины в видеоряд, Андрей Крупин учился на курсе у Никиты Михалкова. Из этого уже следует, что автор отнесся к исторической фигуре Николая II аккуратно и с большим уважением.
"Суть проекта — популяризация истории России среди молодежи, — рассказывает Андрей Крупин. — Мы делаем эффектные исторические выставки, посвященные знаковым событиям в истории страны. Сейчас у нас мультимедийная выставка о последнем российском императоре Николае II. В этом году исполняется 100 лет со дня расстрела царской семьи, и мы решили в память об этом сделать фильм".
Организаторы из Екатеринбурга уверяют, что это не последний проект в Самаре. Фильм о Николае II уже посмотрели в Москве, Екатеринбурге и Крыму. На очереди выставка уже о новейшей истории России — об освоении космоса.
Последние комментарии
Добрый день. Хотелось бы узнать 28.03.18 кто в этот день работал из фотографов,нас фотографировали где можно найти свои фотографии?
В ТЦ Московский всегда закрыты эвакуационные выходы и при срабатывании пожарной сигнализации охранник сразу вырубает систему оповещения...
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966