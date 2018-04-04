Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в США

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, обыграв американку Кристину Макхэйл в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:2, пишет championat.com.

Поединок продолжался 2 часа 16 минут. За это время Касаткина, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, реализовала 7 брейк-пойнтов из 19, сделала 2 эйса и допустила 6 двойных ошибок. Макхэйл взяла 5 геймов на подаче россиянки, 1 раз подала навылет и допустила 6 двойных ошибок.

Следующей соперницей Касаткиной станет победительница пары Ирина Бегу (Румыния, 13) — Клэр Лью (США).