16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В доме на ул. Ново-Садовой произошел взрыв при проведении сварочных работ В Тольятти из-за подозрительного предмета были эвакуированы ученики и сотрудники школы №81 В Сызрани молодая пара остановила неуправляемый автомобиль и спасла водителя В бассейне одной из самарских бань утонул трехлетний ребенок Врачи "скорой" Тольятти спасали подростка, случайно выпившего разведенное удобрение

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В доме на ул. Ново-Садовой произошел взрыв при проведении сварочных работ

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 209
Версия для печати

Во вторник, 3 апреля, в доме № 106 "о" по ул. Ново-Садовой в Самаре при проведении сварочных работ произошел взрыв. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Андрей Абриталин.

"По адресу Ново-Садовая 106о произошла аварийная ситуация при проведении силами ТСН дома

сварочных работ. В результате дом остался без света, воды, отопления. Инспектора гжи так же на месте. В настоящий момент свет и отопление восстановлены силами аварийной службы города и прежней УК", — говорится в посте.

По информации news.rambler.ru, прибывшие на место происшествия спасатели нашли эпицентр взрыва в котельной, где произошла разгерметизация парового котла и последующий хлопок, нанесший серьезный ущерб инженерному помещению.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сияние-Чистого-Разума Георгадзе 19 марта 2018 14:46 В Курумоче совершил вынужденную посадку самолет, летевший рейсом Москва - Ульяновск

Вы хоть сами читаете что написали ?

Oleg Zalyalov 14 января 2018 15:55 Ан-2, летевший из Татарстана в Самару, вынужденно сел под Оренбургом

Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?

опсм опсм 05 января 2018 00:03 СУ СК ведет проверку действий воспитателя детсада, которая дала ребенку выпить химический раствор

Халатность?

Юлия 27 декабря 2017 07:25 В Нефтегорске полицейский на служебной машине сбил человека

То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей

Al Al 25 декабря 2017 14:35 Рядом с Кинелем в мусорном баке нашли собаку-поводыря

Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.

Фото на сайте

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6