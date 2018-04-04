В доме на ул. Ново-Садовой произошел взрыв при проведении сварочных работ

Во вторник, 3 апреля, в доме № 106 "о" по ул. Ново-Садовой в Самаре при проведении сварочных работ произошел взрыв. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Андрей Абриталин.
"По адресу Ново-Садовая 106о произошла аварийная ситуация при проведении силами ТСН дома
сварочных работ. В результате дом остался без света, воды, отопления. Инспектора гжи так же на месте. В настоящий момент свет и отопление восстановлены силами аварийной службы города и прежней УК", — говорится в посте.
По информации news.rambler.ru, прибывшие на место происшествия спасатели нашли эпицентр взрыва в котельной, где произошла разгерметизация парового котла и последующий хлопок, нанесший серьезный ущерб инженерному помещению.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.