В доме на ул. Ново-Садовой произошел взрыв при проведении сварочных работ

Во вторник, 3 апреля, в доме № 106 "о" по ул. Ново-Садовой в Самаре при проведении сварочных работ произошел взрыв. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Андрей Абриталин.

"По адресу Ново-Садовая 106о произошла аварийная ситуация при проведении силами ТСН дома

сварочных работ. В результате дом остался без света, воды, отопления. Инспектора гжи так же на месте. В настоящий момент свет и отопление восстановлены силами аварийной службы города и прежней УК", — говорится в посте.

По информации news.rambler.ru, прибывшие на место происшествия спасатели нашли эпицентр взрыва в котельной, где произошла разгерметизация парового котла и последующий хлопок, нанесший серьезный ущерб инженерному помещению.