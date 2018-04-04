В Новокуйбышевске крыша жилого дома обвалилась под тяжестью снега

В Новокуйбышевске обрушилась крыша жилого дома. Деревянные балки обломились под тяжестью снега и конструкция упала на чердак.

"Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению управляющей компанией "ЖУК". Будем отрабатывать вопрос проведения капитального ремонта кровли с ФКР. На четверг договорились о встрече с фондом", - комментирует ЧП глава города Сергей Марков в Twitter.