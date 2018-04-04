В Новокуйбышевске крыша жилого дома обвалилась под тяжестью снега

В Новокуйбышевске обрушилась крыша жилого дома. Деревянные балки обломились под тяжестью снега и конструкция упала на чердак.
"Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению управляющей компанией "ЖУК". Будем отрабатывать вопрос проведения капитального ремонта кровли с ФКР. На четверг договорились о встрече с фондом", - комментирует ЧП глава города Сергей Марков в Twitter.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет