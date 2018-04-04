В Промышленном районе Самары задержали наркокурьера

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области в ходе отработки полученной оперативной информации задержали 31-летнего жителя Самары, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает региональное ГУ МВД.

Злоумышленник был задержан по месту проживания в Промышленном районе областной столицы. Сотрудники полиции в присутствии понятых обнаружили в квартире мужчины полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество светлого цвета.

Общий вес изъятого составил более 180 гр, согласно проведенному исследованию в пакете находился наркотик — амфетамин.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к совершению иных противоправных деяний.