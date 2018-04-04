В Промышленном районе Самары задержали наркокурьера

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области в ходе отработки полученной оперативной информации задержали 31-летнего жителя Самары, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает региональное ГУ МВД.
Злоумышленник был задержан по месту проживания в Промышленном районе областной столицы. Сотрудники полиции в присутствии понятых обнаружили в квартире мужчины полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество светлого цвета.
Общий вес изъятого составил более 180 гр, согласно проведенному исследованию в пакете находился наркотик — амфетамин.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к совершению иных противоправных деяний.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.