В Самаре на 3-ем проезде упавший с крыши снег повредил кран газопровода

Во вторник, 3 апреля, в 20:06 в ЕДДС поступила информация о том, что у одного из домов по 3-ему проезду упавший с крыши снег упал на надземный газопровод и повредил кран, в связи с чем на место происшествия выехала ремонтная бригада, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе СВГК.
Последствия случившегося были устранены уже в 21:20.
В компании также отметили, что подобные случаи падения снежных шапок с крыш строений фиксируются в Самаре почти ежедневно, а иногда и не один раз за сутки.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.