Областной суд в третий раз не смог начать рассмотрение дела обвиняемого в похищениях

Во вторник, 3 апреля, в Самарском областном суде в третий раз не удалось начать судебное следствие по делу, так называемой, банды Евгения Дуняшкина.

Напомним, на скамье подсудимых рядом с ним еще Раджим Тагайхонов и Шовги Шарифов, которых обвиняют в разбоях, похищении людей и вымогательствах. Дело было передано в суд первом отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области.

Подсудимым вменяют шесть эпизодов разбоя, столько же — вымогательства и три похищения. У жертв, которые, по мнению участников банды, были наркоторговцами, злоумышленники хотели получить деньги или автомобили. Эти машины обвиняемые затем использовали при совершении других преступлений.

Причиной очередного отложения заседания послужило ходатайство главного обвиняемого о возвращении дела прокурору. Дуняшкин сообщил суду, что во время предварительного следствия его право на защиту было грубо нарушено. Его защиту осуществлял адвокат Андрей Невзоров, работающий с ним по назначению, и одновременно защищавший его подельника Дмитрия Обмоина, заключив с ним соглашение.

И как считает Дуняшкин, этот адвокат выведал у него сведения, позволившие Обмоину заключить досудебное соглашение со следствием. Дескать по этому соглашению Обмоин сообщил подробности деятельности банды, оговорив Дуняшкина, назвав его организатором.

В результате в феврале 25-летний Обмоин после рассмотрения его дела в особом порядке был приговорен к наказанию в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

На тот момент, когда один и тот же адвокат был допущен к защите разных фигурантов дела, следствие вела старший следователь по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района СУ Управления МВД России по Самаре, майор юстиции Елена Маврина.

Для разрешения вопроса об удовлетворении ходатайства государственный обвинитель взял несколько дней для изучения соответствующих протоколов опознания, очных ставок и допросов.