Областной суд в третий раз не смог начать рассмотрение дела обвиняемого в похищениях

Во вторник, 3 апреля, в Самарском областном суде в третий раз не удалось начать судебное следствие по делу, так называемой, банды Евгения Дуняшкина.
Напомним, на скамье подсудимых рядом с ним еще Раджим Тагайхонов и Шовги Шарифов, которых обвиняют в разбоях, похищении людей и вымогательствах. Дело было передано в суд первом отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области.
Подсудимым вменяют шесть эпизодов разбоя, столько же — вымогательства и три похищения. У жертв, которые, по мнению участников банды, были наркоторговцами, злоумышленники хотели получить деньги или автомобили. Эти машины обвиняемые затем использовали при совершении других преступлений.
Причиной очередного отложения заседания послужило ходатайство главного обвиняемого о возвращении дела прокурору. Дуняшкин сообщил суду, что во время предварительного следствия его право на защиту было грубо нарушено. Его защиту осуществлял адвокат Андрей Невзоров, работающий с ним по назначению, и одновременно защищавший его подельника Дмитрия Обмоина, заключив с ним соглашение.
И как считает Дуняшкин, этот адвокат выведал у него сведения, позволившие Обмоину заключить досудебное соглашение со следствием. Дескать по этому соглашению Обмоин сообщил подробности деятельности банды, оговорив Дуняшкина, назвав его организатором.
В результате в феврале 25-летний Обмоин после рассмотрения его дела в особом порядке был приговорен к наказанию в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
На тот момент, когда один и тот же адвокат был допущен к защите разных фигурантов дела, следствие вела старший следователь по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района СУ Управления МВД России по Самаре, майор юстиции Елена Маврина.
Для разрешения вопроса об удовлетворении ходатайства государственный обвинитель взял несколько дней для изучения соответствующих протоколов опознания, очных ставок и допросов.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.