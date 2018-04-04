В самарской квартире двое взрослых и ребенок получили отравление угарным газом

В понедельник, 2 апреля, в 21:30 в ЕДДС поступило сообщение о том, что в квартире многоквартирного дома на ул. Промышленности, предположительно, угарным газом отравились мужчина в возрасте около 27 лет, 22-летняя женщина и четырехлетний ребенок, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в чрезвычайных структурах.
По предварительным данным, у пострадавших наблюдалась легкая степень отравления. Прибывшие врачи скорой оказали им помощь. После чего взрослые от госпитализации отказались, а ребенок был доставлен в лечебное учреждение.
На место происшествия выезжали сотрудники газовой службы. Как сообщили в пресс-службе СВГК, предварительной причиной случившегося является нарушение правил пользования газовым оборудованием в быту.
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Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.