В самарской квартире двое взрослых и ребенок получили отравление угарным газом

В понедельник, 2 апреля, в 21:30 в ЕДДС поступило сообщение о том, что в квартире многоквартирного дома на ул. Промышленности, предположительно, угарным газом отравились мужчина в возрасте около 27 лет, 22-летняя женщина и четырехлетний ребенок, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в чрезвычайных структурах.

По предварительным данным, у пострадавших наблюдалась легкая степень отравления. Прибывшие врачи скорой оказали им помощь. После чего взрослые от госпитализации отказались, а ребенок был доставлен в лечебное учреждение.

На место происшествия выезжали сотрудники газовой службы. Как сообщили в пресс-службе СВГК, предварительной причиной случившегося является нарушение правил пользования газовым оборудованием в быту.