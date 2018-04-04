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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поставил задачу повысить эффективность межведомственного взаимодействия

САМАРА.4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 апреля, глава Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание в режиме видеоконференции с членами регионального правительства. Подобные оперативки станут традиционными и будут проходить два раза в неделю.

Фото: twitter.com/samregion_press

"Есть проблема в эффективности межведомственного взаимодействия. Необходимо, в частности, прорабатывать повестку губдумы накануне заседаний и обсуждать взаимодействие по текущим вопросам. Коллеги, каждый в конце дня должен задавать себе вопрос — что полезного я сделал для региона", — отметил руководитель области.

В ходе видеоселектора глава региона раскритиковал корректировку программы по развитию сельского хозяйства. По сформулированным предложениям областного минсельхоза есть серьезные замечания со стороны минфина.

"Стоит задача не отчитаться по срокам, а добиться результатов. Именно результативность в работе является ключевым показателем эффективности. А не формальный подход", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона дал поручение руководителю регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексею Попову в двухнедельный срок доработать программу развития сельского хозяйства и доложить о результатах.

На ВКС также обсудили реализацию поручений президента и вице-премьеров: скоростное сообщение Самара-Курумоч-Тольятти, внесение изменений в транспортную стратегию РФ, строительство пр. Карла Маркса, строительство детской поликлиники в Сызрани, федеральное софинансирование строительства Дворца спорта в Самаре, предоставление школьных автобусов за счет федерального бюджета, строительство детской поликлиники в Тольятти, реконструкция самарского цирка.

"По каждому из направлений важно наладить системную плановую работу", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

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