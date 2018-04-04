Авиаперелеты по маршруту Самара-Сочи будут осуществлять семь авиакомпаний

В период летних отпусков 2018 г. направление Самара — Сочи станет одним их наиболее интенсивных в расписании Курумоча, сообщает пресс-служба аэропорта.

Впервые полеты по этому маршруту будут осуществлять сразу семь авиакомпаний, которые будут выполнять до четярех вылетов в сутки в зависимости от дня недели.

По направлению Самара — Сочи будут летать авиакомпании "Уральские авиалинии", "Нордавиа", "Северный ветер", "Россия", "ЮВТ аэро", "Победа" и Red Wings, они будут совершать до 15 рейсов в неделю.

В Симферополь прямым рейсом из Самары можно будет улететь пять дней в неделю, направление будут обслуживать три авиакомпании — "Уральские авиалинии", "Северный ветер" и Red Wings. Кроме того, "Уральские авиалинии" добавят в свое расписание полетов из самарского аэропорта рейс в Анапу с 28 мая, по понедельникам.

Прямыми регулярными рейсами обильно представлено турецкое направление: до двух вылетов из Самары в Анталью каждый день планируют выполнять авиакомпаниями Onur Air и Atlasglobal, два рейса в неделю по маршруту Самара — Даламан анонсировал Atlasglobal, а также четыре прямых рейса в Стамбул выполняет Turkish Airlines.

Кроме того, в регулярном расписании сохраняется популярный у пассажиров аэропорта Курумоч рейс в Дубай, который пять дней в неделю выполняет авиакомпания flydubai, а с 1 июня авиакомпания Ellinair начнет выполнять два рейса в неделю в греческие Салоники.

Чартерное расписание отпускного сезона - 2018 представлено такими курортными городами в Тунисе как Джерба, Монастир, Энфида, греческими Ираклионом и Родосом, турецкими Бодрумом, Даламаном и Антальей. Чартерные рейсы будут выполняться в Барселону (Испания), Ларнаку (Кипр), Нячанг (Вьетнам), Пхукет и Утапао (Тайланд).