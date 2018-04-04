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ЖКХ и благоустройство Общество

Федеральная служба по аккредитации "Росаккредитация" подтвердила полномочия лабораторий "Самарских коммунальных систем"

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самарские коммунальные системы" — ресурсоснабжающая организация, главная задача которой — обеспечить чистой питьевой водой жителей Самары. Для этого в городе работают четыре насосно-фильтровальные станции, 180 станций подкачки, разветвлённая сеть трубопроводов — более 1600 километров.

Фото: предоставлено ООО "Самарские коммунальные системы"

Вся технологическая цепочка водоподготовки и качество воды тщательно контролируется ИЦКВ — испытательным центром качества питьевой и природной воды. В течение суток специалисты несколько раз проводят анализы речной воды, в зависимости от результатов выбирается оптимальный режим очистки и количество реагентов. Также ежедневно отбираются пробы в резервуарах чистой воды и в распределительной сети.

За качеством очистки сточных вод на городских очистных канализационных сооружениях строго следит испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод. Также постоянно проводится постоянный экоаналитический контроль Волги.

В 2018 году аккредитованные лаборатории СКС в очередной раз успешно прошли процедуру подтверждения компетенции. Экспертные группы, утверждённые Федеральной службой по аккредитации, провели оценку соответствия всем критериям. По результатам выездной экспертизы ООО "Самарские коммунальные системы" соответствует критериям аккредитации, утверждённым Приказом № 326 Минэкономразвития от 30.05.2014 и требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

А это значит, что самарцы могут быть уверены: качество воды, поставляемой СКС, соответствует всем современным нормам и требованиям.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Пашутко 13 февраля 2018 12:03 С начала зимы с улиц Самары вывезли 300 тысяч тонн снега

Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!

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Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !

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Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.

Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

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