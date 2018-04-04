Федеральная служба по аккредитации "Росаккредитация" подтвердила полномочия лабораторий "Самарских коммунальных систем"

"Самарские коммунальные системы" — ресурсоснабжающая организация, главная задача которой — обеспечить чистой питьевой водой жителей Самары. Для этого в городе работают четыре насосно-фильтровальные станции, 180 станций подкачки, разветвлённая сеть трубопроводов — более 1600 километров.

Вся технологическая цепочка водоподготовки и качество воды тщательно контролируется ИЦКВ — испытательным центром качества питьевой и природной воды. В течение суток специалисты несколько раз проводят анализы речной воды, в зависимости от результатов выбирается оптимальный режим очистки и количество реагентов. Также ежедневно отбираются пробы в резервуарах чистой воды и в распределительной сети.

За качеством очистки сточных вод на городских очистных канализационных сооружениях строго следит испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод. Также постоянно проводится постоянный экоаналитический контроль Волги.

В 2018 году аккредитованные лаборатории СКС в очередной раз успешно прошли процедуру подтверждения компетенции. Экспертные группы, утверждённые Федеральной службой по аккредитации, провели оценку соответствия всем критериям. По результатам выездной экспертизы ООО "Самарские коммунальные системы" соответствует критериям аккредитации, утверждённым Приказом № 326 Минэкономразвития от 30.05.2014 и требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

А это значит, что самарцы могут быть уверены: качество воды, поставляемой СКС, соответствует всем современным нормам и требованиям.