Начался прием заявок на IV областной конкурс детских творческих проектов "Изобретая будущее"

В понедельник, 2 апреля, в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылся прием заявок и конкурсных работ на IV областной конкурс детских творческих проектов "Изобретая будущее".
Тема интеллектуального состязания в этом году — "ЭнергоИдеи: изобретая — сберегаем", она посвящена энергосбережению и эффективному использованию электроэнергии. Юные изобретатели могут подготовить оригинальные проекты и изобретения, макеты или модели, направленные на решение проблем снижения энергопотребления бытовых приборов, эффективное и рациональное использование электроэнергии, создание новых приборов учета электроэнергии, использование альтернативных источников электроэнергии.
Победители будут выбраны в трех номинациях: "Индивидуальный проект" (авторы — учащиеся школ трех возрастных категорий: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс), "Семейный проект" (к участию приглашаются семьи с детьми) и "Коллективный проект" (детские коллективы).
Прием заявок и конкурсных работ осуществляется до 12 октября 2018 года. Подведение итогов конкурса и награждение победителей и призеров состоится 26 октября.
Подать заявку на участие в конкурсе можно по адресу: Самара, проспект Ленина, 14 а, СОУНБ, отдел правовой и патентно-технической информации; pto@libsmr.ru. Более подробная информация о конкурсе тут.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)