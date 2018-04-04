Начался прием заявок на IV областной конкурс детских творческих проектов "Изобретая будущее"

В понедельник, 2 апреля, в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылся прием заявок и конкурсных работ на IV областной конкурс детских творческих проектов "Изобретая будущее".

Тема интеллектуального состязания в этом году — "ЭнергоИдеи: изобретая — сберегаем", она посвящена энергосбережению и эффективному использованию электроэнергии. Юные изобретатели могут подготовить оригинальные проекты и изобретения, макеты или модели, направленные на решение проблем снижения энергопотребления бытовых приборов, эффективное и рациональное использование электроэнергии, создание новых приборов учета электроэнергии, использование альтернативных источников электроэнергии.

Победители будут выбраны в трех номинациях: "Индивидуальный проект" (авторы — учащиеся школ трех возрастных категорий: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс), "Семейный проект" (к участию приглашаются семьи с детьми) и "Коллективный проект" (детские коллективы).

Прием заявок и конкурсных работ осуществляется до 12 октября 2018 года. Подведение итогов конкурса и награждение победителей и призеров состоится 26 октября.

Подать заявку на участие в конкурсе можно по адресу: Самара, проспект Ленина, 14 а, СОУНБ, отдел правовой и патентно-технической информации; pto@libsmr.ru. Более подробная информация о конкурсе тут.