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В Самаре разыскивают пропавшего подростка

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре правоохранители разыскивают 15-летнего Даниила Шалаева, который 2 апреля, около 16:00, ушел из дома и не вернулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

Полиция проверяет места, где подросток может находиться. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с его семьей и знакомыми.

Приметы пропавшего: на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, глаза зеленые, волосы короткие прямые светло-русые, справа выбрита борозда шириной 0,5 мм.

Подросток был одет в серую вязаную шапку, серую куртку, черную футболку, черное спортивное трико и черную обувь.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, правоохранители просят обращаться по телефонам: 8(846)330-00-02, 330-03-00 (дежурная часть ОП № 7 У МВД России по Самаре) или 020 (102 с мобильного).

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