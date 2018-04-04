В Кировском районе Самары снесут два самовольно построенных кафе и одно административное здание

В Кировском районе областной столицы под снос пойдут два кафе на ул. Тувинской и административное здание на Волжском шоссе. Соответствующие постановления мэрии города опубликованы на сайте администрации в среду, 4 апреля.

Самовольными постройками признаны кафе "Гала" на ул. Тувинской, 31, кафе "Чинар" на ул. Тувинской, 30 и административное здание рядом с кафе "Кофе Хаус", расположенное по адресу Волжское шоссе, 13, к. 1.

На принудительный снос построек департаменту градостроительства отведено не более четырех месяцев со дня опубликования постановлений.