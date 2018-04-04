В Кировском районе Самары снесут два самовольно построенных кафе и одно административное здание

В Кировском районе областной столицы под снос пойдут два кафе на ул. Тувинской и административное здание на Волжском шоссе. Соответствующие постановления мэрии города опубликованы на сайте администрации в среду, 4 апреля.
Самовольными постройками признаны кафе "Гала" на ул. Тувинской, 31, кафе "Чинар" на ул. Тувинской, 30 и административное здание рядом с кафе "Кофе Хаус", расположенное по адресу Волжское шоссе, 13, к. 1.
На принудительный снос построек департаменту градостроительства отведено не более четырех месяцев со дня опубликования постановлений.
Последние комментарии
Добрый день. Хотелось бы узнать 28.03.18 кто в этот день работал из фотографов,нас фотографировали где можно найти свои фотографии?
В ТЦ Московский всегда закрыты эвакуационные выходы и при срабатывании пожарной сигнализации охранник сразу вырубает систему оповещения...
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966