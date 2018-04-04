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Здравоохранение Общество

В Самарской станции скорой помощи заработал единый диспетчерский центр

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На днях в Самарской станции скорой медицинской помощи заработал единый диспетчерский центр (ЕДЦ). Он позволит в оперативном режиме управлять бригадами медиков, что в итоге сократит время ожидания их приезда.

В Самарской станции скорой помощи заработал единый диспетчерский центр В Самарской станции скорой помощи заработал единый диспетчерский центр
Фото: Юлия Рубцова

Фельдшеры и врачи переехали в новое помещение, где количество рабочих мест увеличилось с 12 до 20. При этом пространство разделили на функциональные зоны, а звукопоглощающие панели на стенах и потолке создают для сотрудников комфортную атмосферу. Теперь в одной комнате сидят диспетчеры, которые принимают сообщения, определяют их срочность (неотложный или экстренный), заполняют с помощью специальной программы карту вызова и передают ее специалистам, которые находятся в другом зале. Те, в свою очередь, ищут подходящую бригаду в зависимости от адреса и категории вызова. Также в ЕДЦ работают два старших врача, которые могут проконсультировать диспетчеров и бригады по всем возникшим вопросам.

"Вызовы поступают каждую минуту, в сутки принимаем до двух тысяч звонков, - говорит фельдшер Александр Лакеев. - Особенно их много в дни с плохой погодой. Также пятница и суббота - самые насыщенные дни, когда люди отдыхают после рабочих будней. Современные технологии помогают отслеживать местонахождение бригад и оперативно распределять их по вызовам. Работать в новом помещении стало намного удобнее и комфортнее".

"Единый диспетчерский центр создавался для того, чтобы обрабатывать большее количество вызовов за счет увеличения диспетчерской группы, а также чтобы территориально присоединить к нам Волжский район, - рассказывает главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов. - За счет этого мы сможем использовать бригады, которые находятся на территории района. Эти 9-10 дополнительных бригад очень помогут городу, так как сейчас они работают с гораздо меньшей интенсивностью".

Кроме того, ЕДЦ позволит управлять бригадами во время проведения чемпионата мира по футболу.
"Здесь будет открыта виртуальная подстанция стадиона "Самара Арена", где отдельная группа будет работать исключительно с 25 дополнительными бригадами, - сообщил Вячеслав Малахов. - Их сформируют специально, чтобы оказывать скорую медицинскую помощь в рамках проведения ЧМ".

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