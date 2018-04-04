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Самарские спортсмены выиграли всероссийские соревнования среди лиц с ПОДА

ПЕНЗА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Пензе завершились всероссийские соревнования по шашкам и шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревновании шашистов участвовали 21 юноша и 10 девушек из 10 регионов страны.

В общем зачете первое место занял Дмитрий Пушкарский (Самарская область), на третьем - Дмитрий Писнов (Самарская область). Среди юношей 2002 г.р. и моложе первенствовал Дмитрий Писнов (Самарская область). Среди юношей 1998-2001 гг.р. первое место завоевал Дмитрий Пушкарский (Самарская область).

У шахматистов также участвовали 21 юноша и 10 девушек из 10 регионов страны. Среди юношей 2002 г.р. бронзовая награда - у Дмитрия Писнова (Самарская область).

Также в Пензе прошли традиционные всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА "Аленький Цветочек". В программу соревнований вошли бочча, дартс и нарды. В соревнованиях участвовали 158 спортсменов из 10 регионов страны.

В парных соревнованиях боччистов команда Самарской области завоевала серебро, сообщает министерство спорта Самарской области.

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