Боксеры школы "Ринг" завоевали награды всероссийского турнира

В Балашихе Московской области с 26 по 31 марта прошли всероссийские соревнования по боксу класса "А" на призы В.П.Агеева. В соревнованиях приняли участие 135 сильнейших спортсменов (в том числе члены сборной команды РФ, мастера спорта международного класса) из 17 регионов страны.

В активе школы бокса олимпийского резерва "Ринг" - два вторых места и одно третье. Серебряные медали завоевали Павел Голоднов и Валентин Масальцев. Бронзовую медаль завоевал Давид Раханаев. Подготовил спортсменов тренер А.А.Маменков, сообщает министерство спорта Самарской области.