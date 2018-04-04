Ночной патруль помог снизить число "пьяных" ДТП на 12,3%

Когда "Ночной патруль" только появился, вокруг него ходило немало слухов, в том числе о том, что таким образом появится новый способ отъема денег у населения и запугивания водителей. Сегодня, наоборот, общественникам настолько доверяют, что при виде пьяного водителя многие сразу звонят им на круглосуточную горячую линию: 275-51-11.

"Сегодня "Ночной патруль" — это эффективная организация, направленная на повышение безопасности дорожного движения. Я считаю, что активисты своими действиями сохраняют жизнь и здоровье наших граждан", — заявил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Игорь Антонов 30 марта на заседании Общественного совета главка, где подводились в том числе и некоторые итоги совместной работы дорожной инспекции и общественности.

Цифры говорят сами за себя: за три года существования "Ночного патруля" его члены помогли выявить и задержать 942 водителя, которые либо были пьяны, либо отказались от медосвидетельствования, плюс 1374 водителя привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД, а еще 40 и вовсе попали под уголовную статью.

По данным областной ГИБДД, благодаря мерам, предпринимаем ведомством и общественностью, в последние пять лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению так называемых пьяных аварий: в 2017 г. таких ДТП было на 12,3% меньше, чем в 2016 году. Соответственно снизилось и количество погибших и пострадавших в авариях людей — на 23% и 8,4% соответственно.

С начала 2018 г. число "пьяных аварий" снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40%.

Сегодня Ночной патруль проводит разноплановые мероприятия. Во-первых, собственно рейды в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Часть активистов "колесит" по ночным городам Самарской области, другие дежурят около питейных заведений, ночных клубов и магазинов, торгующих спиртным. Если подвыпивший водитель игнорирует предложение активистов оставить машину и вызвать такси до дома, то о таком сразу докладывают ГИБДД. Как и о подозрительных машинах, которые "виляют" на дорогах без объективных на то причин.

Второе направление работы Ночного патруля — профилактика. Порой увидеть последствия реальной аварии или услышать рассказ человека, чья жизнь буквально перевернулась с ног на голову после ДТП по вине пьяного водителя, бывает достаточно веским основанием для переосмысления своего поведения на дороге, особенно для молодежи. При поддержке ГИБДД, медицины катастроф и МЧС был создан краш-курс по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП в Самаре реализовали масштабный проект "Самара без ДТП".

Главный принцип Ночного патруля — гласность. Видеоролики с участием водителей, попавшихся пьяными за рулем, выкладывают в интернет независимо от того, какую должность они занимают: судебный пристав, участковый, инспектор ГИБДД, прокурор, МЧСник — представители всех этих ведомств в разное время становились "антигероями".

Естественно, все они были крайне недовольны неожиданно свалившейся на них известностью. На то, что активисты крайне мало защищены законом, обратил внимание начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников. Полицейский генерал предложил продумать способы социальной и правовой защиты активистов, чтобы их статус был законодательно ясен и понятен. Вероятно, ведомство займется этим вопросом в ближайшее время.