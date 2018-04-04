Самарские хлебозаводы начали освящать куличи

На Самарском хлебозаводе №5 испекли первую партию пасхальных куличей. Для освящения выпечки предприятие пригласило отца Геннадия из Свято-Воскресенского мужского монастыря.

Всего за пасхальную неделю предприятие планирует изготовить не менее 200 тысяч куличей весом от 150 до 350 грамм, сообщает отдел маркетинга предприятия. Продукцию доставят в торговые сети Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей.

Помимо классических куличей с изюмом, хлебозавод выпустил новинку премиум-класса кулич "Купеческий" с цукатами и орехами. Каждый кулич в праздничной упаковке, благодаря которой он сохраняет все вкусовые качества и не черствеет.

"Мы каждый год освящаем завод, все производственные цеха и готовую продукцию, понимая, что не все найдут время и силы для посещения храма. Заказов много, даже точную цифру пока не могу назвать, так как заявки принимаются до самого праздника", — отмечает коммерческий директор Наталья Назарова.