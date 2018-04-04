При пожаре в частном доме в Студеном Овраге погиб мужчина

В среду, 4 апреля, в 12:45, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре во 2-м Дачном Массиве пос. Студеный Овраг в Кировском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 150 кв. м. В его тушении участвовали 33 человека, которые, используя 10 единиц техники, полностью ликвидировали пожар в 13:51.

Как сообщили корреспонденту волга Ньюс в оперативных структурах, во время пожара погиб человек. Данных о его личности пока нет.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.