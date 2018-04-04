Самарские школьники стали призерами всероссийской олимпиады по химии

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по химии проводился с 29 марта по 4 апреля в Архангельске.
Более 240 школьников 9, 10 и 11 классов со всей России демонстрировали свои знания в предметной области "Химия", сообщает министерство образования Самарской области.
От Самарской области получили право принять участие в всероссийском этапе олимпиады 10 школьников, семь из которых в острой конкурентной борьбе завоевали статус призера: Архипов Илья, учащийся 9 класса Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Самарской области "Самарский региональный центр для одаренных детей"; Семыкин Артем, учащийся 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1" городского округа Самара; Нуждин Иван, учащийся 9 класса Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 "Образовательный центр ЛИК" городского округа Отрадный Самарской области; Заваруев Михаил, учащийся 10 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей № 57"; Берсенев Евгений, учащийся10 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей № 57"; Завалко Фёдор, учащийся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1" городского округа Самара; Спиридонов Кирилл, учащийся 11 класса Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Самарской области "Самарский региональный центр для одаренных детей".
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)