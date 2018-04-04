Самарские школьники стали призерами всероссийской олимпиады по химии

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по химии проводился с 29 марта по 4 апреля в Архангельске.

Более 240 школьников 9, 10 и 11 классов со всей России демонстрировали свои знания в предметной области "Химия", сообщает министерство образования Самарской области.

От Самарской области получили право принять участие в всероссийском этапе олимпиады 10 школьников, семь из которых в острой конкурентной борьбе завоевали статус призера: Архипов Илья, учащийся 9 класса Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Самарской области "Самарский региональный центр для одаренных детей"; Семыкин Артем, учащийся 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1" городского округа Самара; Нуждин Иван, учащийся 9 класса Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 "Образовательный центр ЛИК" городского округа Отрадный Самарской области; Заваруев Михаил, учащийся 10 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей № 57"; Берсенев Евгений, учащийся10 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей № 57"; Завалко Фёдор, учащийся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1" городского округа Самара; Спиридонов Кирилл, учащийся 11 класса Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Самарской области "Самарский региональный центр для одаренных детей".



