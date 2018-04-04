На площади Куйбышева установят гигантский экран

В воскресенье, 1 апреля, специалисты приступили к монтажу сцены в фан-зоне для болельщиков ЧМ-2018 на площади им. Куйбышева в Самаре. Площадка обещает выглядеть грандиозно: высота конструкции превысит девять этажей жилого дома. В центре сооружения установят огромный плазменный экран.

Представить как будет выглядеть сцена в фан-зоне сложно, имея даже хорошее воображение. Пока все как обычно: со стороны улицы Чапаевской огорожена территория, рабочие разгружают материалы и раскладывают на земле металлические трубы. Они "размечают" территорию. Так начался монтаж первой линии конструкции.

"Нижняя часть экрана будет находиться на высоте 14 метров над уровнем земли, а общая высота сооружения — 26 метров. Экран будет воспроизводить видео в хорошем качестве, это не будет телевизионной картинкой, потому что сигнал передаст непосредственно канал FIFA, — объясняет Денис Овчаров, представитель команды, собирающей конструкцию. — Под экраном установят сцену для концертных программ".

На объекте заняты порядка 20 специалистов, через несколько недель, в "пиковые" моменты их количество увеличат в два раза. 10 июня площадь им. Куйбышева перекроют, а около сцены усилят охрану.

Вход для болельщиков на территорию будет свободным, зайти на площадку можно будет за два часа до начала трансляции игр.