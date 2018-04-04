16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре 7 апреля временно перекроют движение в районе набережной На площади Куйбышева установят гигантский экран Самарские школьники стали призерами всероссийской олимпиады по химии Самарские хлебозаводы начали освящать куличи Ночной патруль помог снизить число "пьяных" ДТП на 12,3%

Общество

На площади Куйбышева установят гигантский экран

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 52
Версия для печати

В воскресенье, 1 апреля, специалисты приступили к монтажу сцены в фан-зоне для болельщиков ЧМ-2018 на площади им. Куйбышева в Самаре. Площадка обещает выглядеть грандиозно: высота конструкции превысит девять этажей жилого дома. В центре сооружения установят огромный плазменный экран.

Представить как будет выглядеть сцена в фан-зоне сложно, имея даже хорошее воображение. Пока все как обычно: со стороны улицы Чапаевской огорожена территория, рабочие разгружают материалы и раскладывают на земле металлические трубы. Они "размечают" территорию. Так начался монтаж первой линии конструкции.

"Нижняя часть экрана будет находиться на высоте 14 метров над уровнем земли, а общая высота сооружения — 26 метров. Экран будет воспроизводить видео в хорошем качестве, это не будет телевизионной картинкой, потому что сигнал передаст непосредственно канал FIFA, — объясняет Денис Овчаров, представитель команды, собирающей конструкцию. — Под экраном установят сцену для концертных программ".

На объекте заняты порядка 20 специалистов, через несколько недель, в "пиковые" моменты их количество увеличат в два раза. 10 июня площадь им. Куйбышева перекроют, а около сцены усилят охрану.

Вход для болельщиков на территорию будет свободным, зайти на площадку можно будет за два часа до начала трансляции игр.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Демиденко 29 марта 2018 12:28 В Самаре почтили память погибших в Кемерово

Добрый день. Хотелось бы узнать 28.03.18 кто в этот день работал из фотографов,нас фотографировали где можно найти свои фотографии?

Павел Иванов 27 марта 2018 18:23 Олег Бойко: "В Самарской области все торговые центры безопасны"

В ТЦ Московский всегда закрыты эвакуационные выходы и при срабатывании пожарной сигнализации охранник сразу вырубает систему оповещения...

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Пер Дун 15 марта 2018 12:48 Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на апрель

ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...

Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Фото на сайте

Проверка пожарной безопасности в ТЦ "Парк Хаус"

Проверка пожарной безопасности в ТЦ "Парк Хаус"

ТРЦ "МегаСити" прошел независимую оценку пожарного риска

ТРЦ "МегаСити" прошел независимую оценку пожарного риска

Сотрудники МЧС и прокуратуры проверили ТЦ "Амбар" на пожарную безопасность

Сотрудники МЧС и прокуратуры проверили ТЦ "Амбар" на пожарную безопасность

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6