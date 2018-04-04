В Самаре 7 апреля временно перекроют движение в районе набережной

При проведении открытого городского легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики, 7 апреля в Самаре будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД РФ, сообщают в горадминистрации.
Движение будет закрыто с 9:00 до 12:00 на следующих участках дорог:
- по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до
ул. Лесной;
- по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
- по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.
Также на указанных участках с 20:00 6 апреля до 12:00 7 апреля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.
Кроме того, с 9:00 до 12:00 7 апреля общественный транспорт (автобусы маршрутов № 11, 61, 247, 261) будет двигаться по скорректированной схеме: по ул. Ново-Садовой, не поворачивая на Северо-Восточную магистраль.
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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
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