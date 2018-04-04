Двое самарцев, собиравшиеся перепродать более 1 кг наркотиков, предстанут перед судом

Прокуратура Самары утвердила обвинительные заключения по уголовным делам двух местных жителей. Их подозревали в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии предварительного следствия, двое мужчин договорились вместе приобрести наркотики для перепродажи. Один из них — ранее судимый знал, где достать запрещенное вещество. 3 сентября 2017 г. он через "закладку" приобрел 1033 г и часть этого передал сообщнику. В тот же день мужчин задержали. Уголовные дела направлены в Красноглинский районный суд для рассмотрения.