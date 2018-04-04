В Политехе пройдет ярмарка вакансий для студентов

В четверг, 5 апреля, в Самарском государственном техническом университете пройдет ярмарка вакансий.
Как сообщает пресс-служба вуза, варианты трудоустройства студентам и выпускникам вуза предложат такие крупные предприятия, как филиал ПАО "ФСК ЕЭС" — Магистральные электрические сети Волги, ООО ИК "СИБИНТЕК", ООО "СамараНИПИнефть", АО "Группа компаний АКОМ", ПАО "Кузнецов", АО "Транснефть — Приволга" и другие — всего более 30 компаний.
Также, в ярмарке вакансий примет участие компания АвтоВАЗ. Помимо презентации возможностей для молодых специалистов, представители предприятия организуют круглый стол, который проведет директор проекта Lada XRAY, Lada Largus Олег Груненков. Участники узнают о создании новых продуктов LADA и смогут поучаствовать в дискуссии о перспективах развития ПАО "АвтоВАЗ". В планах предприятия — выпустить до 2026 г. 12 новых моделей и провести 11 фейслифтов автомобилей Lada. Для реализации этих задач АвтоВАЗ привлекает на работу в свою инжиниринговую службу как выпускников технических специальностей, так и состоявшихся профессионалов.
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