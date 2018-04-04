Самарчанку задержали как посредницу в передаче взятки за "военники"

Советский межрайонный следственный отдел Самары регионального СУ СК по материалам ОБЭП и ПК областного ГУ МВД возбудил уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы. Ее подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного ведомства.

По версии правоохранителей, 29 марта 2018 г. женщина получила от гражданина часть взятки — 40 тыс. руб., чтобы передать эти деньги должностному лицу военного комиссариата за выдачу военного билета без прохождения службы. 5 тыс. руб. из этой суммы подозреваемая собиралась забрать себе за посредничество.