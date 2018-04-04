"Спартак" выбил "Крылья Советов" из кубка России - 3:1

В среду, 4 апреля, на стадионе Металлург прошел матч 1/4 финала кубка России "Крылья Советов" принимали "Спартак". Игра собрала 15833 зрителей. Гости открыли счет на 20-й минуте. Зе Луиш получил мяч в штрафной и с разворота отправил снаряд в дальний угол ворот Евгения Конюхова – 0:1.

Во второй половине "Спартак" забил еще дважды. На 71-й минуте у москвичей точным ударом в ближний угол отличился Квинси Промес, а спустя шесть минут после подачи с угла поля с нескольких метров ворота "Крыльев" поразил Луис Адриано – 0:3.

Самарцы отыграли один мяч в компенсированное время. После подачи в штрафную мяч в ворота соперника головой отправил Александр Соболев – 1:3.

Таким образом, команда Андрея Тихонова завершает выступление в кубке России на стадии 1/4 финала. Следующий матч самарцы проведут в рамках Первенства Футбольной Национальной Лиги. 7 апреля на "Металлурге" команда сыграет против московского "Спартака-2". Начало встречи – в 15:00, сообщает официальный сайт клуба.