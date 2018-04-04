16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Спартак" выбил "Крылья Советов" из кубка России - 3:1 Стадион "Самара Арена" посетила "Команда "А" Стадион "Металлург" готовят к кубковому матчу "Крыльев" со "Спартаком" "Крылья Советов" готовятся к матчу со "Спартаком" "Крылья Советов-2" уступили "Мурому" в контрольной игре

Футбол Спорт

"Спартак" выбил "Крылья Советов" из кубка России - 3:1

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 235
Версия для печати

В среду, 4 апреля, на стадионе Металлург прошел матч 1/4 финала кубка России "Крылья Советов" принимали "Спартак". Игра собрала 15833 зрителей. Гости открыли счет на 20-й минуте. Зе Луиш получил мяч в штрафной и с разворота отправил снаряд в дальний угол ворот Евгения Конюхова – 0:1.

Фото: http://www.kc-camapa.ru/

Во второй половине "Спартак" забил еще дважды. На 71-й минуте у москвичей точным ударом в ближний угол отличился Квинси Промес, а спустя шесть минут после подачи с угла поля с нескольких метров ворота "Крыльев" поразил Луис Адриано – 0:3.

Самарцы отыграли один мяч в компенсированное время. После подачи в штрафную мяч в ворота соперника головой отправил Александр Соболев – 1:3.

Таким образом, команда Андрея Тихонова завершает выступление в кубке России на стадии 1/4 финала. Следующий матч самарцы проведут в рамках Первенства Футбольной Национальной Лиги. 7 апреля на "Металлурге"  команда сыграет против московского "Спартака-2". Начало встречи – в 15:00, сообщает официальный сайт клуба.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:42 Полузащитник Владислав Кулик стал игроком "Крыльев Советов"

Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:41 "Крылья Советов" тренируются перед матчем с "Ригой"

А каким боком шпроты к российской ФНЛ?

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:15 Самарскому болельщику, избитому сотрудниками Росгвардии, отказали в возбуждении уголовного дела

Самара с нетерпением ждёт оренбургских болельщиков на ответном матче.

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:12 "Крылья Советов" подписали форварда Александра Соболева

Вот-реальное усиление, игрок молодой, забивной, за метр девяносто!

Александр Иванов 13 ноября 2017 18:28 Трое болельщиков "Крыльев", дравшиеся в Оренбурге с полицией, получили реальные сроки

Ждём гостей из Оренбурга!

Фото на сайте

"Спартак" - "Крылья Советов" - 3:1

"Спартак" - "Крылья Советов" - 3:1

"Крылья Советов" проиграли "Риге" в первом матче Кубка ФНЛ

"Крылья Советов" проиграли "Риге" в первом матче Кубка ФНЛ

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6