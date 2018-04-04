Участники "Космического забега" будут восстанавливать силы безалкогольным пивом

7 апреля на набережной Самары официально откроется беговой сезон. Он стартует со ставшим уже традиционным события, посвященному Дню Космонавтики — "Космического Забега". Мероприятие пройдет под лозунгом "Будь первым — вторых не помнят". Партнером мероприятия выступает "Балтика 0" — бренд № 1 на рынке безалкогольного пива в России*.

"Количество участников забега растет с каждым годом в геометрической прогрессии, — рассказал на сегодняшней пресс-конференции, анонсирующей мероприятие, заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта Самары Сергей Четвериков. — Если в 2016 году в нем участвовали около ста человек, то уже в 2017 году — четыреста". Сегодня заявки на забег 2018 года подали более 850 человек из 50 городов, в том числе из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ульяновска и др.

"Космический забег" — это любительские соревнования, так что практически каждый сможет принять в нем участие. Бегунам предлагается три различных дистанции: 2,5 км, 5 км и 10 км. На данный момент порядка 90% подавших заявку — любители. Причем 60% участников — мужчины, а 40% — женщины. А ведь в предыдущие годы слабый пол не так охотно соглашался на возможность проявить чудеса выносливости. В забеге также участвуют и корпоративные команды. На сегодняшний день заявки на участие в этой номинации подали около 30 компаний, включая филиал пивоваренной компании "Балтика" — "Балтика-Самара".

А на финише все совершеннолетние участники забега смогут освежиться и восстановить силы безалкогольной "Балтикой 0".

"Партнерство спортсменов с брендами безалкогольного пива — распространенная практика во всем мире, — рассказал директор забега Антон Сирота. — Речь идет о масштабных марафонах, которые проходят в Берлине, Бостоне, Нью-Йорке. Дело в том, что безалкогольное пиво имеет микроэлементы, которые позволяют восполнить ресурсы, потраченные организмом во время бега. Думаю, опыт такого партнерства будет расти по мере развития бегового движения. За последнее время в России появилось 12 тысяч марафонцев — людей, которые преодолели дистанцию в 42 км. 10 лет назад их было 4 тысячи. В Германии же, в которой, кстати, очень уважают пиво, на данный момент 177 тыс. марафонцев. Так что нам есть куда расти".

К слову, следуя международному опыту, пивоваренная компания "Балтика" уже давно находится на территории спорта, а с 2016 года активно выступает спонсором важных марафонов и лайфстайл- мероприятий — таких как XXVIII Международный марафон "Триколор ТВ. Белые Ночи", Петербургский полумарафон 2017, Сестрорецкий полумарафон 2017, Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017, Grelka-fest, Сочи марафон и другие.