Елена Лапушкина: "Проект строительства крематория рассмотрит специальная рабочая группа"

Во вторник, 3 апреля, Глава Самары Елена Лапушкина посетила Куйбышевский район и пообщалась с его жителями. Куйбышевцы, пришедшие на встречу с главой, подняли несколько волнующих их тем, в частности — благоустройство, работу управляющих компаний и общественного транспорта на территории района, капитальный ремонт домов и строительство крематория.
Жительница дома по Долотному переулку, 6 высказала ряд претензий относительно работы управляющей компании. По словам женщины, УК не может решить вопрос с канализацией в доме, которая из-за неисправности периодически затапливает подвал и внутриквартальную дорогу.
Кроме того, жители рассказали, что просьбы по спилу аварийных деревьев на территории детской площадки и приведению в надлежащее санитарное состояние контейнерной площадки между домами также не выполнены. Елена Лапушкина поручила руководству компании в кратчайшие сроки устранить все озвученные замечания и рекомендовала поменять отношение к работе.
"Решение вопросов, которые звучат от жителей, не откладывайте в долгий ящик. Приступайте к работе по канализационной системе на этой неделе и все остальные вопросы закройте до конца апреля", — сказала глава города.
На встрече также прозвучали вопросы об организации досуга на территории района, в частности — строительстве бассейна и открытии кружков для детей. Глава районной администрации Александр Моргун рассказал, что в настоящее время рассматриваются варианты строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и исследуются существующие типовые проекты.
Говоря об организации досуга детей и школьников, в качестве варианта решения вопроса было предложено организовать дополнительные кружки и секции на базе школ.
"Лилия Викторовна, изучите, как организована внеурочная деятельность в школах и посмотрите, какими кружками и секциями можно ее разнообразить", — обратилась Елена Лапушкина к руководителю департамента образования Лилии Галузиной.
Не остался в стороне и вопрос транспортной доступности района — жители рассказали главе, что автобусы ходят редко и не соблюдают интервал движения.
"Ситуация с пассажирским транспортом в настоящее время действительно оставляет желать лучшего. Мы долго обсуждали возможные способы решения вопроса и нашли максимально выгодное для всех — передать муниципальный транспорт в аренду частному предприятию сроком на пять лет, — рассказала Елена Лапушкина. — Инвестор берет на себя обязательства по обслуживанию маршрутов, сохранению системы льготной оплаты проезда, в том числе картами школьников и студентов, и действующих тарифов, а также по увеличению автопарка. Так, до 10 апреля на городские маршруты выйдет 26 дополнительных автобусов и в дальнейшем их количество на самых востребованных маршрутах будет увеличиваться".
На встрече куйбышевцы также подняли и вопрос о строительстве крематория недалеко от поселка Рубежный. Горожане утверждают, что его возведение запланировано на землях, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности. Также, по их мнению, крематорий ухудшит экологическую обстановку не только в Волжском районе области, но и в Куйбышевском районе Самары.
"Перед встречей я посетила место предполагаемого строительства объекта. Могу сказать однозначно, что проект требует детального рассмотрения. Мы соберем рабочую группу, в состав которой войдут представители регионального правительства, Роспотребнадзора, депутатского корпуса и руководство Волжского района. Решение будет приниматься коллегиально, с учетом мнения жителей", — сказала Елена Лапушкина.
Последние комментарии
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?